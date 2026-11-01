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Küçükçekmece’de düğün gecesi kanlı bitti: şüpheli Avcılar’da suç aletiyle yakalandı

Küçükçekmece'de düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada boyun bölgesinden yaralanan Klych Buriyev hayatını kaybetti; şüpheli R.T. Avcılar'da suç aletiyle yakalandı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Küçükçekmece’de düğün gecesi kanlı bitti: şüpheli Avcılar’da suç aletiyle yakalandı

Küçükçekmece’de düğün gecesi kanlı bitti: şüpheli Avcılar’da suç aletiyle yakalandı

İstanbul Küçükçekmece'de bir düğün salonunda meydana gelen bıçaklı kavgada ağır yaralanan bir kişi, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli polis ekiplerince yakalandı ve olayda kullanıldığı değerlendirilen bir bıçak ele geçirildi.

Olayın ayrıntıları:

Olay, Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Nebioğlu Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre alkollü oldukları öğrenilen R.T. ile Klych Buriyev (33) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.T.'nin Buriyev'i boyun bölgesinden bıçakladığı bildirildi. Ağır yaralanan Buriyev, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis operasyonu ve soruşturma:

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı ve şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli R.T., Avcılar ilçesinde, olayda kullanıldığı değerlendirilen suç aleti bıçak ile birlikte ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler sürüyor.

Yetkililer, konuyla ilgili detaylı inceleme ve tanık beyanlarının alınmasının ardından sürecin ilerletileceğini belirtti. Olayın nedenine ve kavgayı tetikleyen unsurlara ilişkin incelemeler devam ediyor.

KLYCH BURİYEV (33) HAYATINI KAYBETTİ.

KLYCH BURİYEV (33) HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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