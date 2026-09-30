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Küçükçekmece'de kaldırımda yürüyen köpek topraktan gelen elektrik akımına kapılarak telef oldu

Küçükçekmece Yeni Mahalle Cengiz Sokak'ta dün saat 22.00 civarında inşaatla aydınlatma direği arasından geçen köpeğe topraktan elektrik akımı geldi; köpek telef oldu, sahibi Can Demir hafif yaralandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:25

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Küçükçekmece'de kaldırımda yürüyen köpek topraktan gelen elektrik akımına kapılarak telef oldu

Olayın gelişimi:

İstanbul Küçükçekmece Yeni Mahalle Cengiz Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, köpeğini gezdiren Can Demir kaldırımda inşaat halindeki bir bina ile aydınlatma direğinin arasında yürürken köpeğin aniden yerde yuvarlanmaya başladığını gördü.

Demir, köpeğine müdahale etmek istediğinde kendisinin de elektrik akımına kapıldığını anlattı. Olay sırasında köpeğin toprağa bastığı anda akım geldiğini ifade etti.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine polis ve veteriner hekim ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, veteriner ekipleri köpeğe ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yapılan inceleme sonucunda veterinerlerin tespitine göre köpek telef oldu. Olayda köpeğin sahibi Can Demir hafif yaralandı; elinde bir miktar kararma olduğunu belirtti.

Demir olayla ilgili, "Ben şuradan geçiyordum. Köpek toprağa bastığı gibi ona elektrik akımı geldi. Onu kurtarayım derken elimi de elektrik çarptı. Direğe dokunmadım. Elektrik topraktan geldi. Köpeği kurtaramadım. Elimde ufak bir kararma var. Veterineri çağırdık. Elektrikten dolayı olduğunu söylediler." diyerek yaşananları anlattı.

Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE&#039;DE İNŞAAT İLE AYDINLATMA DİREĞİ ARASINDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KÖPEK TELEF...

KÜÇÜKÇEKMECE'DE İNŞAAT İLE AYDINLATMA DİREĞİ ARASINDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KÖPEK TELEF OLDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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