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Kula belediye başkanının davası adli tıp raporu gelmediği için 29 Aralık 2026'ya ertelendi

Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava, Adli Tıp Kurumu'ndan istenen sağlık raporu dosyaya gelmediği için yargılamaya 29 Aralık 2026'da ara verildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kula belediye başkanının davası adli tıp raporu gelmediği için 29 Aralık 2026'ya ertelendi

Dava ertelendi:

Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde Hikmet Dönmez'in de sanıkları arasında yer aldığı dava, Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen sağlık raporunun dosyaya ulaşmaması nedeniyle 29 Aralık 2026 tarihine ertelendi. Duruşmanın 22 Ekim 2026'da görülmesi planlanmıştı ancak eksik rapor yüzünden yargılamaya devam edilemedi.

İddianamedeki suçlamalar:

İddianamede Hikmet Dönmez ve diğer sanıklar hakkında kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ile hukuki alacağın tahsili amacıyla cebir veya tehdit kullanma suçlamaları yer alıyor. Soruşturmanın, belediye ile iş yapan bir firmanın yetkililerine yönelik olduğu iddia edilen olaylarla ilgili yürütüldüğü belirtildi.

Süreç ve mahkeme kararının gerekçesi:

Mahkeme, müştekinin yaralanmasının niteliğini ve derecesini belirlemek amacıyla Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporun henüz dosyaya sunulmadığını tespit etti. Heyet, eksikliğin giderilmesi ve söz konusu raporun beklenmesi için duruşmayı 29 Aralık 2026 tarihine erteledi. Rapor dosyaya ulaştığında yargılama kaldığı yerden devam edecek.

KULA BELEDİYE BAŞKANI HİKMET DÖNMEZ’İN DE SANIKLARI ARASINDA YER ALDIĞI DAVANIN DURUŞMASI, ADLİ...

KULA BELEDİYE BAŞKANI HİKMET DÖNMEZ’İN DE SANIKLARI ARASINDA YER ALDIĞI DAVANIN DURUŞMASI, ADLİ TIP KURUMU’NDAN BEKLENEN SAĞLIK RAPORUNUN MAHKEME DOSYASINA ULAŞMAMASI NEDENİYLE 29 ARALIK 2026 TARİHİNE ERTELENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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