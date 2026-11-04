Kula Gökçeören’de asbest borular devre dışı bırakılıp 1,5 km yeni içme suyu hattı döşendi

Kula Gökçeören Mahallesi'nde içme suyu altyapısı yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede yürüttükleri içme suyu yatırımları kapsamında Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlamış hatları yeniledi. Bölgedeki sık arızalara ve su kesintilerine neden olan eski asbest borular devre dışı bırakılarak 1,5 kilometrelik modern içme suyu hattı döşendi.

Çalışmanın kapsamı:

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projede, önceki sondaj çalışmalarından elde edilen suyun depoya aktarılması sağlandı ve böylece mahalleye aktarılacak temiz suyun altyapısı güçlendirildi. Çalışmayla birlikte hem su kesintilerinin hem de arıza sıklığının azalması, mahalle sakinlerinin sağlıklı içme suyuna kesintisiz erişimi hedeflendi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu projeye dikkat çekerek, "Bir kentin geleceğine yatırım yapmak, önce insanının sağlığını korumaktan geçer. Hayati önem taşıyan içme suyu hizmeti için 17 ilçemizde çalışıyor, yıllardır çözüm bekleyen sorunları ortadan kaldırıyoruz. Kula ilçemize bağlı Gökçeören Mahallesi’nde 1,5 kilometrelik içme suyu hattını yeniledik. Sağlığı tehdit eden eski asbest boruları devre dışı bıraktık. Mahallemize sağlıklı ve güvenli bir içme suyu altyapısı kazandırdık. Günü kurtaran değil, Manisa’nın geleceğini güvence altına alan hizmetler üretmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yerel yetkililer ve vatandaşların görüşleri:

MASKİ Kula İlçe Şefi Selçuk Gündüz çalışmayla ilgili, "Gökçeören Mahallemizde patlaklar nedeniyle sürekli su sorunu yaşanıyordu. Sorunların önlenmesi adına Besim Başkanımızın öncülüğünde İçme Suyu Dairesi Başkanlığımız tarafından çalışma başlatıldı. Sağlıksız içme suyu hattını devre dışı bırakarak 1,5 kilometrelik yeni hat yaptık. Geçtiğimiz aylarda sondajlarımızı da bağlayarak suyu depomuza aktardık. Çalışmalar neticesinde vatandaşlarımıza sağlıklı su sağlamış olduk. Mahallemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Gökçeören Mahalle Muhtarı Mustafa Erdem ise altyapı yatırımlarına dair eleştirilerini aktardı: "Mahallemizde su sorunu vardı. Besim Başkanımıza iletmemizle birlikte hemen çalışmalar başladı. Genelde yerel yöneticilerimiz altyapı çalışmalarından kaçınırlar, vitrin projeler yapmak isterler. Çünkü altyapı yatırımları büyük bütçeler ister ve toprağın altında kalır. Fakat Besim Başkanımız sağlığı her şeyin önünde tutarak ekonomik ömrünü tamamlayan, halkımızın sağlığını riske atan asbest borularımızın sağlıklı hatlarla değiştirilmesini sağladı. İhtiyaçlarımıza anında cevap veriliyor. Bugüne kadar başvurularımızı yaptık ancak sürekli yatırımdan kaçınıldı. Besim Başkanımıza söylememizle yapılması bir oldu. Uzun yıllar sonra hizmet gördük. Yüz yıllar boyu buradan su içtikçe her zaman Besim başkanımıza teşekkür edeceğiz".

Mahalle sakinleri de yenilemeden memnuniyetini dile getirdi. Niyazi Gürbüz eski altyapı nedeniyle yaşanan kesintilere ve kireçlenmeye dikkat çekerek, "Sularımızda kireçlenme vardı, kesintiler vardı. Besim Başkanımız sayesinde bunlar gideriliyor. Artık gönül rahatlığıyla temiz suyumuzu kullanacağız. Besim başkanımıza teşekkür ederiz" dedi. Bir diğer sakin Emre Cezayirli ise "Mahallemizde sağlıklı suyumuz yoktu. Suyumuz kokuyordu. Önce sondaj çalışmaları yapıldı. Şimdi ise borular değişti" yorumunu paylaştı.

Yapılan yenileme çalışmasıyla Gökçeören Mahallesi’nde hem halk sağlığı riski azaltıldı hem de günlük hayatı etkileyen su kesintilerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. MASKİ ve Manisa Büyükşehir Belediyesi, benzer altyapı sorunlarının çözümü için 17 ilçede çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 17 İLÇEDE SAĞLIKLI VE GÜVENLİ İÇME SUYU ALTYAPISI İÇİN YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA KULA’NIN GÖKÇEÖREN MAHALLESİ’NDE SIK SIK PATLAKLARA VE SU KESİNTİLERİNE NEDEN OLAN, EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ASBEST BORULAR DEVRE DIŞI BIRAKILARAK 1,5 KİLOMETRELİK İÇME SUYU HATTI YENİLENDİ. YAPILAN ÇALIŞMAYLA MAHALLE SAKİNLERİNİN SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇME SUYUNA ERİŞMESİ HEDEFLENİYOR.