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DTSO yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

DTSO'nun yeni döneme ait ilk meclis toplantısı Meclis Başkanı Ümit Yıldırım başkanlığında yapıldı; Gümüşova ve Çilimli OSB temsilcileri belirlendi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

DTSO yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

DTSO yeni dönem meclis toplantısı:

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) yeni döneme ait ilk meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım başkanlığında Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantı açılışında Meclis Başkanı Yıldırım, meclisin işleyişinde karşılıklı saygı ve nezaketin önemine vurgu yaptı.

Toplantıda gündem maddeleri titizlikle ele alınarak Eylül ayı mizanları değerlendirildi. Katılımcılar, mali verilerin ve hesap durumunun şeffaf şekilde takip edilmesinin önemini vurguladı ve önümüzdeki dönemde uyumlu çalışmaya yönelik beklentiler paylaşıldı.

açılış konuşması ve genel değerlendirme:

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Yıldırım, "Bu Meclisin gücü, her bir arkadaşımızın tecrübe ve fikirlerinden gelmektedir. Karşılıklı saygı ve nezaket ortamının olduğu bir meclis olmasını diliyor" dedi. Konuşmada, meclis üyelerinin deneyimlerinin karar alma süreçlerine katkı sağlayacağına işaret edildi ve yapıcı bir çalışma atmosferi kurulması gerektiği tekrarlandı.

gümüşova ve çilimli osb müteşebbis heyetleri:

Gündem kapsamında Gümüşova ve Çilimli Organize Sanayi Bölgeleri Müteşebbis Heyetleri için DTSO’yu temsil edecek asil ve yedek üyeler belirlendi. Gümüşova OSB Müteşebbis Heyeti’nde asil üyeliklere Ümit Yıldırım, Ahmet Acaroğlu, Baki Ertuğral ve Ümit Ülgen seçilirken; yedek üyeliklere Selahattin Aydın, Recep Otlu, Uğur Çapar ve Harun Türkyılmaz belirlendi.

Çilimli OSB Müteşebbis Heyeti’nde ise asil üyeliklere İshak Şengüloğlu, Görkem Özdemir, Yakup Temiz ve Murat Sert seçildi. Yedek üyeler olarak Şahin Bircan, Yunus Emre Gülay, Rasim Mercan ve Oğuzhan Çelebi belirlendi. Bu atamalarla OSB temsil yapısının netleştiği belirtildi.

Toplantı, belirlenen gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından sona erdi; üyeler, yeni dönemdeki çalışmalar için koordinasyon ve iletişimin önemini vurgulayarak görüşlerini paylaştı.

DTSO YENİ DÖNEME AİT İLK MECLİS TOPLANTISI, MECLİS BAŞKANI ÜMİT YILDIRIM BAŞKANLIĞINDA, ŞEHİT...

DTSO YENİ DÖNEME AİT İLK MECLİS TOPLANTISI, MECLİS BAŞKANI ÜMİT YILDIRIM BAŞKANLIĞINDA, ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ UFUK BAYSAN MECLİS TOPLANTI SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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