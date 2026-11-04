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Yere düşen Türk bayraklarını öperek kaldıran trafik polisi ödüllendirildi

Eskişehir çevreyolunda 30 Ekim'de yere düşen iki Türk bayrağını öperek toplayan trafik polisi Osman Özbakır, Vali Dr. Erdinç Yılmaz tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 17:28

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 17:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yere düşen Türk bayraklarını öperek kaldıran trafik polisi ödüllendirildi

Eskişehir'de trafik polisinin örnek davranışı

Eskişehir çevreyolunda yola düşen iki Türk bayrağını öperek kaldıran trafik polisi Osman Özbakır, görüntülerin ülke genelinde ilgi görmesinin ardından makamda kabul edilip ödüllendirildi. O anları amatör kamera kaydetmiş, görüntüler İhlas Haber Ajansı aracılığıyla geniş yankı uyandırmıştı.

Olayın gelişimi:

Olay, 30 Ekim sabahı Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi mevkii Eskişehir çevreyolu Bursa istikametinde yaşandı. Ekipler refüjde yola düşmüş iki bayrak fark etti. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde aracı uygun noktada durduran Özbakır, trafiğin uygun olduğu anda yolun sol şeridine geçerek önce bir bayrağı, ardından refüjün orta kısmındaki diğer bayrağı da aynı hassasiyetle aldı.

Özbakır, iki bayrağı büyük bir özenle katlayıp öperek ekip aracına taşıdı; bu ayrıntı görüntülerde net biçimde görüldü. Eylem, hem ulaşım güvenliğine dikkat edilerek gerçekleştirildi hem de bayrağa yönelik saygı vurgulandı.

Vali tarafından takdir ve ödül:

Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Osman Özbakır'ı makamında kabul etti ve kendisine başarı belgesi takdim etti. Törene Eskişehir İl Emniyet Müdür Vekili Kadir Murat Meral ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Solak da katıldı. Vali Yılmaz, polisin hassasiyetinin tüm Türkiye'de takdir gördüğünü belirtti ve Özbakır için gurur duyduklarını ifade etti.

Polisin açıklaması:

Osman Özbakır, görev sırasında bayrakları fark ettiklerini, ekip aracını güvenli bir noktada durdurduktan sonra hızla müdahale ettiğini anlattı. Özbakır, trafik polisi olarak yalnızca yol güvenliğini sağlamakla yükümlü olmadıklarını; milletin bağımsızlığının, birliğinin ve şehitlerin hatırasının sembolü olan Türk bayrağına sahip çıkmanın da görevleri olduğunu vurguladı.

Olay, günlük görev rutini içinde verilen bir kararın toplumsal ve sembolik önemini gösterdi; emniyet makamlarının takdiriyle sonlanan bu örnek davranış, hem kurum içi hem de kamuoyunda olumlu karşılık buldu.

VALİ YILMAZ VE POLİS MEMURU OSMAN ÖZBAKIR

VALİ YILMAZ VE POLİS MEMURU OSMAN ÖZBAKIR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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