Zoru göğüsleyen başkan Düzce için kalıcı altyapı sözü verdi

Toplantı ve halkla buluşma:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Karaca Hacımusa Mahallesi'nde düzenlenen 47. mahalle sohbetleri programında mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Hamit Şerifoğlu Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özlü, bu toplantıların geleneksel hale geldiğini belirterek 64 mahallenin tamamında benzer buluşmaları sürdüreceklerini söyledi.

Toplantıda belediye çalışmalarının özetlendiğini ve vatandaşların taleplerinin dinlenip takip edildiğini aktaran Özlü, Düzce için yola 100 proje ile çıkıldığını ve bu projelerin yaklaşık yarısının tamamlandığını ifade etti. Özlü, sözlerinin arkasında olduklarını vurguladı.

Altyapı yatırımları ve hedefler:

Özlü, içme suyu sorununu çözmeye dönük çalışmaların merkezinde yeni arıtma tesisi ve şebeke yenileme projelerinin bulunduğunu açıkladı. Buna göre arıtma tesisinin 'önümüzdeki birkaç ay içerisinde' tamamlanacağını ve mevcut kapasitenin 5 katına çıkarılacağını söyledi. Şebekenin kent genelinde yenilendiğini, kazı, yenileme, kapatma ve asfaltlama süreçlerinin hakim olduğunu belirtti.

Bu büyük ölçekli çalışmanın güçlüğüne dikkat çeken Özlü, belediyelerin kolay yollara kaçabileceğini, ancak Düzce'de kalıcı çözüm üretmeyi tercih ettiklerini ifade etti. Projelerin finansmanına ilişkin olarak da Özlü, 45 milyon Euro tutarında bir kredi sağlandığını ve bununla 'yepyeni bir şebeke' kurulacağını aktardı. Konuşmasında 'Bu zahmetli ve zor bir iş. Ama zaten biz zor olana talibiz.' sözleri öne çıktı.

Belediyecilik yaklaşımı ve çalışma vurgusu:

Özlü, gerçek belediyeciliğin altyapı, imar ve yaşam standartlarının yükseltilmesi olduğuna dikkat çekti. 'Bizim göz boyama ile günü kurtarma ile hiçbir işimiz yok' diyerek, kısa vadeli siyasi kazanç peşinde olmadıklarını, seçimleri kaybetme riskini göze alacak kadar kararlı olduklarını belirtti. Başkan, 'Benim bütün aklım, fikrim, zamanım, mesaim Düzce Belediye Başkanlığı'dır, bu şehir içindir' ifadeleriyle mesaisini şehrine adadığını söyledi.

Görev süresi boyunca Düzce'de asfaltlanmamış tek bir cadde veya sokak bırakmama sözü verdiğini yineleyen Özlü, verilen sözlerin takipçisi olduklarını vurguladı. Toplantı sırasında mahalle muhtarı ve vatandaşların talepleri not alındı ve kayıt altına alındı.

Mahalle sıcaklığı ve kişisel anekdot:

Programda bir gencin 'Faruk ismi nereden geliyor' sorusuna Özlü, çocukluğuna dair anısını paylaştı. 'Benim iki tane adım var, birisi Faruk, birisi Mahmut' diyerek doğduğu hastanede kendisine Faruk adı verildiğini, ancak aile ve köy çevresinde ilkokulu bitirene kadar Mahmut olarak anıldığını açıkladı. Bu anekdot toplantıda gülümsemelere neden oldu.

Etkinlik kapsamında Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara ikramlarda bulundu. Spor Hizmetleri Müdürlüğü gençler ve çocuklar için sportif etkinlikler düzenlerken, Çocuk Üniversitesi tarafından boyama etkinlikleri gerçekleştirildi. Toplantı, hem altyapı gündeminin anlatıldığı hem de mahalle yaşamını canlandıran etkinliklerle tamamlandı.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, KARACA HACIMUSA MAHALLESİ’NDE DÜZENLEDİĞİ MAHALLE SOHBETLERİ PROGRAMINDA YAPTIĞI KONUŞMADA, VERDİĞİ SÖZLERİN TAMAMINI YERİNE GETİRECEĞİNİ VURGULAYARAK, “BENİM BÜTÜN AKLIM, FİKRİM, ZAMANIM, MESAİM DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’DIR, BU ŞEHİR İÇİNDİR” DEDİ.