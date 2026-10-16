Dolar 49,5237 +0,11%
Euro 55,7396 +0,38%
Bist 11.763,91 -2,54%
Altın Gram 6.672,05 +0,49%
EUR/USD 1,1249 +0,25%
Brent Petrol 105,81 -0,10%
--°

Kula’da kalbine yenilen 15 yaşındaki İshak Akça için son görev

Kula'da kalp rahatsızlığı nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi'nde vefat eden 15 yaşındaki İshak Akça, Süleyman Şah Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle uğurlandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kula’da kalbine yenilen 15 yaşındaki İshak Akça için son görev

Cenaze töreni ve toplumsal duyarlılık

Manisa'nın Kula ilçesinde bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 15 yaşındaki İshak Akça, Manisa Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Genç öğrencinin vefatı, ailesi, okul arkadaşları ve ilçedeki eğitim camiası başta olmak üzere geniş bir kesimi derinden etkiledi.

Genç öğrencinin öğrenim hayatı:

İshak Akça, Kula'da yaşayan İbrahim Akçaın oğluydu ve 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulunda 8. sınıf öğrencisiydi. Bir süredir süren tedavi sürecine rağmen hastanede hayata veda eden Akça'nın vefatı, yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.

Cenaze töreni detayları:

Genç öğrenci için Süleyman Şah Camii'nde cenaze namazı kılındı. Aile üyeleri, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende dualar edildi ve Akça, son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında aile yakınları ve sevenleri acılarını paylaşırken, ilçede hüzün hâkim oldu.

Olayın yerel eğitim camiasında bıraktığı etki ve genç yaşta kaybedilen bir öğrencinin ardından oluşan üzüntü, Kula'da derin yankı buldu. Aileye başsağlığı dilekleri iletildi ve toplum içinde dayanışma vurgulandı.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE, KALP RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN...

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE, KALP RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN 15 YAŞINDAKİ İSHAK AKÇA, SÜLEYMAN ŞAH CAMİİ’NDE KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnegöl'den Bursa'ya: Özündenkuru ve yerel tarım ürünleri fuarda
images

Çeşme'de yaya geçitlerinde ihlal yapan sürücülere idari ceza
images

Yalova adliyesi önündeki cinayette dört sanık hakim karşısında
images

Gaziantepli Kore gazisi Osman Eker son yolculuğuna uğurlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nilüfer'de İhsan Üren anısına düzenlenen şiir ödülünü Emin Kaya kazandı

Muş ovasında lahana hasadı başladı, 165 milyon liralık katkı hedefleniyor

Bolu'nun yüksekleri beyaza büründü: Kartalkaya ve yaylalar karla kaplandı

Diyarbakır'da minikler dengbêj, tiyatro ve tarihi mekanlarla kent kültürünü keşfetti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı