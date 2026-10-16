Kula’da kalbine yenilen 15 yaşındaki İshak Akça için son görev

Cenaze töreni ve toplumsal duyarlılık

Manisa'nın Kula ilçesinde bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 15 yaşındaki İshak Akça, Manisa Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Genç öğrencinin vefatı, ailesi, okul arkadaşları ve ilçedeki eğitim camiası başta olmak üzere geniş bir kesimi derinden etkiledi.

Genç öğrencinin öğrenim hayatı:

İshak Akça, Kula'da yaşayan İbrahim Akçaın oğluydu ve 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulunda 8. sınıf öğrencisiydi. Bir süredir süren tedavi sürecine rağmen hastanede hayata veda eden Akça'nın vefatı, yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.

Cenaze töreni detayları:

Genç öğrenci için Süleyman Şah Camii'nde cenaze namazı kılındı. Aile üyeleri, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende dualar edildi ve Akça, son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında aile yakınları ve sevenleri acılarını paylaşırken, ilçede hüzün hâkim oldu.

Olayın yerel eğitim camiasında bıraktığı etki ve genç yaşta kaybedilen bir öğrencinin ardından oluşan üzüntü, Kula'da derin yankı buldu. Aileye başsağlığı dilekleri iletildi ve toplum içinde dayanışma vurgulandı.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE, KALP RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN 15 YAŞINDAKİ İSHAK AKÇA, SÜLEYMAN ŞAH CAMİİ’NDE KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.