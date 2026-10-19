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Bulanık'ta muhtarlar günü anıldı: yerel yönetimin köprüleri öne çıktı

Bulanık'ta 19 Ekim'de düzenlenen törende Bülent Yaşar Atatürk büstüne çelenk sundu; Feriha Yaren Marmara muhtarlığın 1829'dan beri önemine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bulanık'ta muhtarlar günü anıldı: yerel yönetimin köprüleri öne çıktı

Bulanık'ta muhtarlar günü töreni

Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Kent Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Tören, Bulanık Muhtarlar Derneği Başkanı Bülent Yaşar'ın Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma, Murat Anadolu Lisesi öğretmeni Feriha Yaren Marmara tarafından yapıldı.

muhtarlığın tarihi ve görevleri:

Marmara konuşmasında, muhtarlık kurumunun Türkiye'nin idari yapısında uzun yıllardır süregelen bir yere sahip olduğunu vurgulayarak muhtarlığın 1829 yılından bu yana yerel yönetimlerin temel unsurlarından biri olduğunu hatırlattı. Muhtarların vatandaşların taleplerini ilgili kurumlara iletme, yerel ihtiyaçları belirleme ve kamu hizmetlerinin sahada etkin şekilde yürütülmesini sağlama gibi işlevlerinin önemli olduğuna dikkat çekti.

devlet ile vatandaş arasındaki köprü:

Marmara, muhtarların yalnızca resmi işlemleri yürüten kişiler olmadığını; mahalle ve köylerde yaşayan halkın sorunlarının çözümünde, kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasında ve sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında merkezi bir rol oynadığını belirtti. Görevlerini özveriyle sürdüren muhtarların çalışmalarının takdire şayan olduğunu, kurum amirleriyle uyumlu çalışmanın hizmet kalitesini artırdığını söyledi.

Konuşmasında geçmişte görev yapmış ve vefat eden muhtarlar da anıldı; merhum muhtarlar için Allah'tan rahmet dilendi. Marmara, tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutlayarak kendilerine sağlık, huzur ve görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

Tören, muhtarlık kurumunun yerel yönetimler açısından taşıdığı önem ve mahalle ile köylerde halkın hizmetine koşan muhtarların emeklerinin takdir edilmesi vurgulanarak sona erdi.

BULANIK İLÇESİNDE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA KENT MEYDANINDA TÖREN DÜZENLENDİ.

BULANIK İLÇESİNDE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA KENT MEYDANINDA TÖREN DÜZENLENDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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