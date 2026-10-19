Siyaset dünyası TBMM'de veda etti: eski milletvekili Hasan Gülay uğurlandı

TBMM'de düzenlenen tören:
Hayatını kaybeden Hasan Gülay için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören, 20. ve 21. Dönem Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın özgeçmişinin okunmasıyla başladı.
Tören sırasında katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve ardından dua edildi. Aile üyeleri ve yakınları törende taziyeleri kabul etti.
Katılımcılar ve protokol:
Törene Gülay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı. Katılımcılar, taziyelerini iletip aileye başsağlığı diledi.
Meclis içerisindeki tören sonrası aile ve yakınların taziyeleri kabul etmesiyle program sonlandı. Tören, Meclis protokolü çerçevesinde gerçekleştirildi.
HASAN GÜLAY İÇİN TBMM'DE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!