Siyaset dünyası TBMM'de veda etti: eski milletvekili Hasan Gülay uğurlandı

Eski Manisa Milletvekili Hasan Gülay için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde özgeçmişi okundu, saygı duruşu ve dua edildi; aile taziyeleri kabul etti.