Kula'da uyuşturucu operasyonu: 65 bin içimlik bonzai ele geçirildi, biri tutuklandı

Kula'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Kula ilçesinde yapılan çalışmada, polis ekipleri tarafından takibe alınan bir araç durduruldu ve arama yapıldı. Operasyon, narkotik suçlarının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmanın sonucu olarak kayda geçti.

ele geçirilen maddeler ve bulgu detayları:

Araçta ve üzerinde yapılan kontrollerde 10 parça halinde, 40x40 santimetre ebatlarında ve yaklaşık 65 bin içimlik olduğu değerlendirilen A4 olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Maddelere el konuldu ve olay yerine ilişkin soruşturma başlatıldı.

soruşturma ve yasal süreç:

Olayı yürüten birim, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olarak belirtildi. Ele geçirilenler sonrası araçta bulunan S.A. (46) ve F.Ö. (42) adlı iki kadın şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerin ikametlerinde de nöbetçi savcılığın talimatıyla arama yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kula Adliyesi'ne sevk edilerek nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme sonucu S.A. hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer şüpheli F.Ö. ise, uyuşturucuya ilişkin suçu üstlenmesinin ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; emniyet ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN YÜRÜTTÜĞÜ TAKİP SONUCU DURDURULAN ARAÇTAN, YAKLAŞIK 65 BİN İÇİMLİK A4 BONZAİ OLARAK TABİR EDİLEN UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ. ARAÇTA BULUNAN 2 KADIN ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANIRKEN, DİĞERİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.