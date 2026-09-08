TFF eylül başında yaşanan olaylar için çok sayıda kulüp ve ismi PFDK'ya sevk etti

tff hukuk müşavirliğinin açıklaması:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 08.09.2026 tarihli duyurusunda, Eylül başında oynanan Trendyol Süper Lig müsabakalarında yaşanan çeşitli olaylar nedeniyle çok sayıda kulüp, idareci, teknik sorumlu ve oyuncuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk ettiğini açıkladı. Sevkler arasında Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi büyük kulüplerin yanı sıra isim bazında Aziz Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu ve Dusan Vlahovic de yer aldı.

fenerbahçe–beşiktaş derbisi ve öne çıkan isimler:

05.09.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakasıyla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü hem ’çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatıʼnın 53. maddesi hem de ’saha olayları’ nedeniyle 52. madde uyarınca PFDKʼya sevk edildi. Aynı müsabaka sonrası Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, medyada yer alan beyanları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatıʼnın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz sevk kararı verildi.

Fenerbahçe formasını giyen Muhammed Kerem Aktürkoğlu ise müsabaka sonrası yapılan röportajdaki açıklamaları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatıʼnın 38. maddesi çerçevesinde tedbirsiz olarak PFDKʼya sevk edildi. Beşiktaş Kulübü ise aynı müsabakadaki ’çirkin ve kötü tezahürat’, ’saha olayları’ ve ’merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ iddiaları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatıʼnın ilgili maddeleri uyarınca PFDKʼya sevk edildi.

Beşiktaş futbolcusu Dusan Vlahovic hakkında ise aynı müsabakadaki ’hakaret’ iddiasıyla Futbol Disiplin Talimatıʼnın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz sevk kararı bildirildi.

diğer maçlar, kulüpler ve kişiler:

08.09.2026 tarihli açıklamada, başka müsabakalarda da birçok sevk yer aldı. Buna göre:

Başakşehir oyuncusu Umut Dilan Bozok 04.09.2026 tarihli Başakşehir - Galatasaray müsabakasındaki ’kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatıʼnın 43. maddesi uyarınca 05.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDKʼya sevk edildi. Aynı karşılaşmada Başakşehir teknik sorumlusu Nuri Şahin ’sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatıʼnın 36. maddesi uyarınca 05.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli sevk edildi.

Galatasaray Kulübü 04.09.2026 tarihli müsabakadaki ’çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatıʼnın 53. maddesi uyarınca PFDKʼya sevk edildi. Ayrıca kulüp idarecisi Metin Öztürk ile bazı masör ve görevliler (Batuhan Erkan, Ozan Abaylı, Serdal Yılmaz, Mestan Hüseyin Çilekçi) hakkında ilgili talimat maddeleri çerçevesinde tedbirsiz sevk kararları yer aldı.

Erzurumspor FK antrenörü Ziya Akçeken, 05.09.2026 tarihinde oynanan Erzurumspor FK - Tümosan Konyaspor müsabakasındaki ’sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatıʼnın 36. maddesi uyarınca 06.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDKʼya sevk edildi.

Kasımpaşa Kulübü 06.09.2026 tarihli Kasımpaşa - Amed maçındaki ’çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle PFDKʼya sevk edilirken, antrenör İlker Püren aynı müsabakadaki ’hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatıʼnın 41. maddesi uyarınca 07.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak sevk edildi.

Kocaelispor 06.09.2026 tarihli Kocaelispor - Samsunspor müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatıʼnın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü hükümleri uyarınca PFDKʼya sevk edildi.

Trabzonspor ve kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ise 06.09.2026 tarihinde yayınlanan sosyal medya paylaşımı ve içerikte yer alan ifadeler nedeniyle Futbol Disiplin Talimatıʼnın 38. maddesi uyarınca PFDKʼya sevk edildi. Benzer şekilde Gençlerbirliği teknik sorumlusu Metin Diyadin de flaş röportaj ve basın toplantısındaki açıklamaları nedeniyle aynı madde kapsamında tedbirsiz sevk edildi.

Son olarak, 07.09.2026 tarihli Göztepe - Gaziantep FK müsabakasında Göztepe kulübü ’çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle, oyuncu Ogün Bayrak ise ’kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı hükümleri çerçevesinde PFDKʼya sevk edildi.

ne olacak next steps ve uygulanacak prosedür:

PFDK’ya sevk edilen dosyalar, ilgili talimat maddeleri çerçevesinde incelenecek; bazı isimler için kararlar tedbirli, bazıları için tedbirsiz olarak bildirildi. Kurulun değerlendirmesi sonucunda disiplin cezası, para cezası, hak mahrumiyeti veya diğer yaptırımlar gündeme gelebilir. TFF duyurusunda belirtilen tarihler ve maddeler esas alınarak sürecin ilerleyeceği bildirildi.

Hukuki süreç ve olası yaptırımlar hakkında nihai karar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilecektir.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ SONRASI İKİ KULÜBÜN YANI SIRA AZİZ YILDIRIM, KEREM AKTÜRKOĞLU VE DUSAN VLAHOVİC'İ PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU'NA (PFDK) SEVK ETTİ.