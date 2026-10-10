Kullanılmayan İbrahim Orhan yurdu yeniden öğrencilere açılacak

Kent yönetimi yurt sorununa müdahale ediyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm üretmek amacıyla Yenişehir Belediyesi adım attı. Uzun yıllardır kullanılmayan bir erkek öğrenci yurdunun tekrar faaliyete geçirilmesi için girişimler başlatıldığı açıklandı.

İlçe genelinde yükseköğrenim gören gençlerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi için tüm imkânların seferber edileceğini belirtti. Söz konusu girişim, özellikle Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören erkek öğrencilerin barınma ihtiyacına yönelik planlanıyor.

öğrenci sayısı ve mevcut kapasite:

Başkan Özel, ilçede yükseköğrenim gören yaklaşık bin 200 öğrencinin bulunduğunu ve bu öğrencilere hizmet veren yalnızca 140 kişilik bir kız öğrenci yurdu olduğunu vurguladı. Birkaç pansiyon dışında kalıcı ve yeterli barınma alanı bulunmaması nedeniyle öğrenciler zor koşullarla karşılaşıyor. Edinilen bilgiye göre mevcut kapasitenin yaklaşık yüzde 20’si kayıt yaptıramıyor ve kayıt yaptıran bazı öğrenciler barınma sıkıntısı nedeniyle eğitimlerini dondurmak zorunda kalıyor.

hacı asiye ismet orhan yurdunun yeniden açılması için adımlar:

İlçede Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı, uzun yıllardır kullanılmayan ve ilçenin hayırseverlerinden İbrahim Orhan tarafından annesi adına yaptırılan Hacı Asiye İsmet Orhan Öğrenci Yurdu bu kapsamda gündeme geldi. Yurdun 100'ün üzerinde öğrenci kapasitesine sahip olduğu, binanın işlevini koruduğuna ilişkin bir raporun da bulunduğu bildirildi.

Başkan Özel, okul müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü ile süregelen istişarelerin ardından İl Milli Eğitim Müdürü ile görüşerek yurdun yeniden faaliyete geçirilmesi için gerekli adımların atılacağını söyledi. Yurdun erkek öğrenci yurdu olarak kısa sürede hizmete sunulmasının hedeflendiği, eksikliklerin giderilmesi için belediye ve ilgili kurumların üzerlerine düşeni yapacağı kaydedildi.

Yenişehir Belediyesi yetkilileri, süreçle ilgili çalışmaların devam ettiğini ve önceliğin öğrenci mağduriyetinin giderilmesi olduğunu belirtti. Yeniden açılma takvimi ve yapılacak düzenlemelerle ilgili değerlendirmeler ilerleyen günlerde netleşecek.

BURSA'NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞADIĞI BARINMA SORUNUNA ÇÖZÜM BULMAK İÇİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ. UZUN YILLARDIR KULLANILMAYAN ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNUN YENİDEN FAALİYETE GEÇİRİLMESİ AMACIYLA GİRİŞİMLER BAŞLATILDI.