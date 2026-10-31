Kültür yolu Antalya’da sahneleri, lezzetleri ve yatırımları canlandırdı

Antalya’da kültür yolu festivali büyük bir programla kapılarını açtı

Türkiye Kültür Yolu Festivali, Antalya’da 9 gün boyunca konserden sergilere, operadan bale ve geleneksel sanatlara uzanan geniş bir programla başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılışı gerçekleştirirken, festivalin kent genelinde 40'tan fazla mekânda 440'tan fazla etkinlik olarak planlandığını açıkladı. Açılışa Antalya Valisi Hulusi Şahin ile AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş ve Tuba Vural Çokal katıldı.

Festival programı ve sahne sanatları:

Festivalin ana sahnesi Konyaaltı Beach Park'ta kurulacak. Müzik programında Simge, Poizi, Sefo, Gökhan Türkmen, Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Hakan Altun gibi isimler konser verecek. Sahne sanatları kapsamında ise bale ve opera prodüksiyonları dikkat çekiyor; Anna Karenina temasıyla bir bale ve Carmina Burana eserlerinin bale yorumları ile sahne sanatları izleyicilerle buluşacak. Ayrıca Attila operası da tarih ve medeniyetler ekseninde izleyici karşısına çıkacak.

Görsel sanatlar, yaşayan miras ve atölyeler:

Sergi programında Osmanlı'nın manevi dünyasına açılan bir pencere sunan Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri sergisi yer alıyor; kâbe örtüleri ve Kur’an nüshaları üzerinden Osmanlı’nın kutsal koleksiyonları ziyaret edilebilecek. Yaşayan Miras Antalya başlığı altında telkari, cam ve ahşap işleri, kilim ve halı dokuma, çömlekçilik, çinicilik, keçe, ebru, tezhip ve minyatür gibi geleneksel sanatlar gösterilecek ve Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların eserleri sergilenecek. Program kapsamında atölyeler, kısa film gösterimleri ve Düğmeli Evler üzerine söyleşiler düzenlenecek.

Sanatseverler ayrıca Mustafa Taviloğlu koleksiyonundan derlenen Üç Ressam sergisinde Alaeddin Aksoy, Mehmet Güleryüz ve Komet eserlerini bir arada görebilecek.

Gastronomi rotaları ve lezzet durakları:

Bakan Ersoy, festival kapsamında gastronomiye özel bir önem verildiğini vurgulayarak Antalya programına şef Mehmet Akdağ'ın ev sahipliği yapacağını açıkladı. Festivalde 85 lezzet durağı belirlendi; Antalya, Korkuteli, Elmalı, Gömbe, Finike, Beycik ve Kaş ile Manavgat ve Alanya rotalarında yerel mutfak kültürü çağdaş sunumlarla ziyaretçilere aktarılacak. Festivalde konserler, 30'un üzerinde sergi ve yerleştirme, 30'a yakın atölye, fotoğrafçılık etkinlikleri, geziler ve çocuklara yönelik programlar da yer alıyor.

Kent yatırımları ve koruma çalışmaları

Bakan Ersoy, festival duyurusunun yanı sıra Antalya'ya yapılan ve planlanan kültür-turizm yatırımlarını da açıkladı. İbradı Ormana Kültür Merkezi 87 milyon lira yatırımla hizmete açıldı. Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında 4 projeye toplam 11,1 milyon lira destek verildi.

Altyapı yatırımlarında Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi ile Boğazkent Terfi Merkezi ve terfi çalışmaları 2022 yılında tamamlandı; Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri ise 2024 yılında tamamlandı. Bu yatırımların toplam maliyeti 8 milyar lira olarak bildirildi. Serik 2'ye ilave iki son çöktürme havuzu ve dezenfeksiyon ünitesi kazandırılması ile Kocayatak ve Çandır mahallelerini kapsayan ilave kanalizasyon terfi hattı ve bağlantılı altyapı çalışmalarının ay sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Vatandaşların kullanımına açılan 14 ücretsiz halk plajı ile 5 yıldızlı tesis kalitesine yakın hizmet sunumu sağlandığı belirtildi.

Kültürel mirasın korunması ve arkeoloji desteği:

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü aracılığıyla 2018-2026 döneminde Antalya'da 24 proje ve 101 uygulama işi tamamlandı; 9 proje ve 9 uygulama işi devam ediyor. Geleceğe Miras projesi kapsamında 2024 itibarıyla Antalya'da 26 arkeolojik alanda çalışma yürütülüyor ve 2024-2026 döneminde kazı ve basit onarım çalışmalarına 1 milyar 60 milyon liranın üzerinde ödenek aktarıldı. Arkeolojik alanlarda koruma ve restorasyon altyapısı için 14 proje tamamlandı, 7 proje ise sürüyor.

Son 8 yılda Antalya Etnografya, Mevlevihane, Nekropol, Alanya Atatürk Evi, Likya Uygarlıkları müzeleri ile Side Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi ziyarete açıldı. 2018'den bu yana yürütülen 8 koruma amaçlı imar planı çalışmasından 6'sı tamamlandı, kalan 2 çalışma üzerinde titizlikle çalışılıyor.

Turizm stratejisi ve EXPO alanına yeni vizyon

Bakan Ersoy, Türkiye turizmini 12 aya yayma ve 81 ile yayma hedefinin önemine dikkat çekti; pazar çeşitliliği, ürün ve hizmet geliştirme ile sürdürülebilirlik esaslı bir ekosistem oluşturulmasının krizlere dayanıklı bir sektör için gerekli olduğunu vurguladı. Ersoy, Thomas Cook krizinden Covid-19 salgınına, Rusya-Ukrayna savaşından İran-İsrail-ABD çatışmalarına kadar yaşanan gelişmelere rağmen Türkiye'nin turizmde direnç kazandığını belirtti.

Konuşmasında Antalya EXPO alanı için yeni bir projeyi de ilan eden Ersoy, 9-20 Kasım tarihlerinde yapılacak COP31'in ardından EXPO alanının kongre ve fuar turizmi açısından değerlendirileceğini açıkladı. TGA çatısı altında profesyonellerden oluşan yeni bir yapılanma kurularak, EXPO alanında Türkiye'nin en büyük ve en önemli fuar, kongre ve etkinlik merkezlerinden birinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu merkezle Antalya'nın M.I.C.E. (meetings, incentives, conferences, exhibitions) alanında dünyada daha üst düzey bir destinasyon haline getirilmesi planlanıyor.

Bakan Ersoy, projelerin yalnızca kongre ve fuar turizmine değil, Antalya'nın sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamına da katkı sunacağını belirterek, turizm sektörüne yönelik oluşturulacak yeni destek mekanizmalarının önemli fark yaratacağını ve çalışmaların aynı azimle süreceğini vurguladı.

Antalya’da Kültür Yolu heyecanı başladı: Bakan Ersoy 440’tan fazla etkinliğin açılışını yaptı