Kültür yolunda Çeşme sakızı yeniden gündemde

Festivalde sergi ve atölyeler:

İzmir Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Fahrettin Kerem Çevik, Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşme'de düzenlenen sergi, atölye ve gastronomi etkinliklerini inceledi. Çevik'e, Çeşme Müze Müdür Vekili Şeref Yumruk eşlik etti.

Çevik ve Yumruk, ilk olarak Çeşme Kalesi Ceneviz Kulesi'ndeki Ali Rıza İşipek imzalı "Homeros ve Troya" sergisini ziyaret etti. İşipek, sergide yer alan eserler ve serginin teması hakkında bilgi verdi; kale önündeki etkinlik alanında seramik çamuruyla hazırlanmış heykeller incelendi. Çevik, gastronomi stantlarında yerel lezzetleri tatarken ebru atölyesinde eğitmenlerin desteğiyle uygulama yaptı.

Sakız kültürünün canlandırılması:

Program kapsamında Park Sakız Alaçatı ve Sakız Yolculuğu Sergi Alanı'nı ziyaret eden Çevik, Çeşme Sakız Üreticileri Derneği Başkanı İbrahim Topal ve sakız üreticisi Hasan Ege Tütüncüoğlu tarafından bilgilendirildi. Topal ve Tütüncüoğlu, sakız ağacının özellikleri, bakımı ve üretim aşamalarını anlatarak bu kültürel mirasın korunmasının önemine vurgu yaptı.

Tütüncüoğlu, geçmişte yaklaşık bin olan sakız ağacı sayısının bugün 50 bine ulaştığını, kısa sürede 10 bin ağacın daha kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti. Çalışmaların hem geleneksel üretim bilgisinin yaşatılmasına hem de yerel ekonominin güçlenmesine katkı sağlamasını amaçladığını aktardı.

Topal, ilçede sakız üretiminin tarihine ilişkin 1530'lu yıllara ait kayıtların bulunduğunu ve o dönemlerde yaklaşık 55 tona karşılık gelen bin kantarlık üretimden söz edildiğini hatırlattı. Derneğin Haziran 2025'te kurulmuş olduğunu belirten Topal, coğrafi işaretli ürünün yurt içi ve dünya pazarında hak ettiği yere ulaşmasının hedeflendiğini, yerli üretimin artırılmasının ekonomik önem taşıdığını söyledi.

Öğrencilere uygulamalı tanıtım:

Park Sakız Alaçatı'da öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte üreticiler, ağaçların altının temizlenmesinden gövdede çizikler açılmasına ve dışarı akan reçinenin toplanmasına kadar üretim sürecini uygulamalı olarak anlattı. Damla sakızının, ağacın kabuğunun altındaki reçinenin çizim yoluyla dışarı çıkmasıyla elde edildiği gösterildi.

Etkinlik sonunda öğrencilere sakızlı muhallebi, sakız kurabiyesi ve limonata ikram edildi; öğrenciler Park Sakız Alaçatı ve Sakız Yolculuğu Sergi Alanı'nı gezerek programı tamamladı.

Ziyaretin sonunda Fahrettin Kerem Çevik, festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek ilçeden ayrıldı.

ÇEŞME MÜZE MÜDÜR VEKİLİ ŞEREF YUMRUK (SOLDA) VE İZMİR KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜR YARDIMCISI FAHRETTİN KEREM ÇEVİK, ALİ RIZA İŞİPEK'TEN SERGİSİ HAKKINDA BİLGİ ALDI