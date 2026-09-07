kültürpark’ta iki ayrı sahne: yüksel coşkusu, Bademci’nin sessel yolculuğu

fuarda müzik ve tiyatro:

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından "Fuar şehrin kalbinde" sloganıyla düzenlenen 95. İzmir Enternasyonal Fuarı, ikinci gününde müzik ve tiyatro ağırlıklı etkinliklerle Kültürpark'ı doldurdu. Folkart ana sponsor, Migros ise etkinlik sponsoru olarak fuarın programına destek verdi.

çim konserleri: levent yüksel rüzgârı:

Çim Konserleri'nin akşamında sahneye çıkan Levent Yüksel, "Ya Sonra" ile başladığı konserde klasikleşmiş parçalarını İzmirlilerle birlikte seslendirdi. Konser alanını dolduran izleyiciler, sanatçının repertuarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti ve Yüksel performansını İzmir Marşı ile sonlandırdı. Seyircinin coşkusu ve şarkılara yoğun katılım konserin öne çıkan noktaları oldu.

Çim Konserleri programı fuar süresince zengin bir müzik takvimi sunuyor: 7 Eylülde Yıldız Tilbe, 8 Eylülde Mert Demir, 9 Eylülde Model, 10 Eylülde Gülşen, 11 Eylülde Teoman ve 12 Eylülde Semicenk sahne alacak. Fuar boyunca müzikseverler, farklı türlerden sanatçıların performanslarıyla akşamlarını değerlendirme imkanı bulacak.

bademci ile 'sesler': tek kişilik bir yolculuk:

Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'ndaki program kapsamında sahneye çıkan Salih Bademci, tek kişilik oyunu 'Sesler' ile izleyicilere benzersiz bir deneyim sundu. Bademci, kişisel ilgi alanı olan sesler üzerinden çocukluk anıları ve yaşadığı şehirden izler taşıyan bir anlatı kurdu; farklı anlatım biçimlerini güçlü yorumuyla bütünleştirerek sahneleyen sanatçı, tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü.

Atatürk Açıkhava Tiyatrosu programı 12 Eylül'e kadar sürüyor. Programda 7 Eylülde Nezaket Erden'in, Latife Tekin uyarlaması 'Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit' oyunu; 8 Eylülde Doğu Demirkol stand-up gösterisi; 9 Eylülde "Çok Güzel Hareketler-2" ile İzmir'e özel skeçler; 10 Eylülde Doğan Akdoğan ve Rüştü Onur Atilla sunumuyla Abur Cubur Show; 11 Eylülde Atakan Çelik ve Safa Sarı'nın "Sonkiüçdört" gösterisi; 12 Eylülde ise Binnur Kaya ve Mert Fırat'ın oynadığı 'İki Kişilik Oyun' yer alacak.

Fuara gelen ziyaretçiler, hem müzik hem tiyatro etkinlikleriyle dolu bir programın parçası olurken, etkinlikler boyunca sunulan farklı sahne deneyimleri Kültürpark'ı canlı tuttu. İzmir Enternasyonal Fuarı, 13 Eylül'e kadar her gün 16.00 - 23.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

İEF'de sanat dolu gece: Levent Yüksel ve Salih Bademci'ye yoğun ilgi