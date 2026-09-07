Dolar 48,4304 +0,00%
Euro 56,3257 +0,13%
Bist 14.108,05 +0,68%
Altın Gram 6.970,39 -1,39%
EUR/USD 1,1627 +0,05%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

kültürpark’ta iki ayrı sahne: yüksel coşkusu, Bademci’nin sessel yolculuğu

95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Levent Yüksel Çim Konserleri'nde binlerceyle buluştu; Salih Bademci'nin 'Sesler' tek kişilik oyunu da yoğun ilgi gördü.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

kültürpark’ta iki ayrı sahne: yüksel coşkusu, Bademci’nin sessel yolculuğu

fuarda müzik ve tiyatro:

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından "Fuar şehrin kalbinde" sloganıyla düzenlenen 95. İzmir Enternasyonal Fuarı, ikinci gününde müzik ve tiyatro ağırlıklı etkinliklerle Kültürpark'ı doldurdu. Folkart ana sponsor, Migros ise etkinlik sponsoru olarak fuarın programına destek verdi.

çim konserleri: levent yüksel rüzgârı:

Çim Konserleri'nin akşamında sahneye çıkan Levent Yüksel, "Ya Sonra" ile başladığı konserde klasikleşmiş parçalarını İzmirlilerle birlikte seslendirdi. Konser alanını dolduran izleyiciler, sanatçının repertuarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti ve Yüksel performansını İzmir Marşı ile sonlandırdı. Seyircinin coşkusu ve şarkılara yoğun katılım konserin öne çıkan noktaları oldu.

Çim Konserleri programı fuar süresince zengin bir müzik takvimi sunuyor: 7 Eylülde Yıldız Tilbe, 8 Eylülde Mert Demir, 9 Eylülde Model, 10 Eylülde Gülşen, 11 Eylülde Teoman ve 12 Eylülde Semicenk sahne alacak. Fuar boyunca müzikseverler, farklı türlerden sanatçıların performanslarıyla akşamlarını değerlendirme imkanı bulacak.

bademci ile 'sesler': tek kişilik bir yolculuk:

Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'ndaki program kapsamında sahneye çıkan Salih Bademci, tek kişilik oyunu 'Sesler' ile izleyicilere benzersiz bir deneyim sundu. Bademci, kişisel ilgi alanı olan sesler üzerinden çocukluk anıları ve yaşadığı şehirden izler taşıyan bir anlatı kurdu; farklı anlatım biçimlerini güçlü yorumuyla bütünleştirerek sahneleyen sanatçı, tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü.

Atatürk Açıkhava Tiyatrosu programı 12 Eylül'e kadar sürüyor. Programda 7 Eylülde Nezaket Erden'in, Latife Tekin uyarlaması 'Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit' oyunu; 8 Eylülde Doğu Demirkol stand-up gösterisi; 9 Eylülde "Çok Güzel Hareketler-2" ile İzmir'e özel skeçler; 10 Eylülde Doğan Akdoğan ve Rüştü Onur Atilla sunumuyla Abur Cubur Show; 11 Eylülde Atakan Çelik ve Safa Sarı'nın "Sonkiüçdört" gösterisi; 12 Eylülde ise Binnur Kaya ve Mert Fırat'ın oynadığı 'İki Kişilik Oyun' yer alacak.

Fuara gelen ziyaretçiler, hem müzik hem tiyatro etkinlikleriyle dolu bir programın parçası olurken, etkinlikler boyunca sunulan farklı sahne deneyimleri Kültürpark'ı canlı tuttu. İzmir Enternasyonal Fuarı, 13 Eylül'e kadar her gün 16.00 - 23.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

İEF&#039;de sanat dolu gece: Levent Yüksel ve Salih Bademci&#039;ye yoğun ilgi

İEF'de sanat dolu gece: Levent Yüksel ve Salih Bademci'ye yoğun ilgi

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Asırlık hayır geleneği Sülye Şehitler mahallesi Kellayakası'nda sürdürüldü
images

Kağıt ipten örülen çantalar Burhaniye pazarında beğeni topluyor
images

Söke'de kurtuluş gecesi sahnede Emir Can İğrek, meydanda milli sevinç
images

Kültür mozaiği Muratpaşa'da: Güneydoğu Anadolu gecesi renk kattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Darıca’da aileler gönül birliği festivalinde buluştu

Muğla'da 90 saniyede alevlerin üzerine 15 ton su bırakılarak yangın kontrol altına alındı

Gürgöze mevkiinde çarpışma: Kurtalan'da yaralanma yok, araçlarda maddi hasar

Okullar yeni döneme eksiksiz kitapla hazırlanıyor

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti