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Kültürpark'ta müzik ve kahkaha buluştu: Semicenk ve 'İki Kişilik Oyun' sahnede

95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 8. gününde Kültürpark Semicenk'in şarkılarıyla coştu; Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda Binnur Kaya ile Mert Fırat izleyiciye tiyatro keyfi sundu.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 10:44

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kültürpark'ta müzik ve kahkaha buluştu: Semicenk ve 'İki Kişilik Oyun' sahnede

Kültürpark'ta sanat ve eğlence bir aradaydı:

95’inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın sekizinci gününde Kültürpark, müzik ve tiyatronun iç içe geçtiği bir akşama ev sahipliği yaptı. Çim Konserleri ile Atatürk Açıkhava Tiyatrosu aynı gece doldu taştı; İzmirliler akşam boyunca programların tadını çıkardı.

Semicenk'le çim konserinde coşku:

Çim Konserleri'nde sahneye çıkan Semicenk, geniş bir repertuarla dinleyicilere hitap etti. Konserine Düşer Aklıma ile başlayan sanatçı, izleyicilerin yoğun katılımıyla akustik ve ritimli parçaları bir araya getirdi. Konserde yer alan eserler arasında Batık Gemi, Al Sevgilim, Unutmak Öyle Kolay mı Sandın, Canın Sağ Olsun ve Onlar Anlamaz Halden gibi sevilen şarkılar vardı.

Repertuarın öne çıkan parçaları:

Semicenk, programında ayrıca Dönence, Çöpçüler, Bir Derdim Var - Arap Saçı, İkimize Birden ve Yana Yana gibi eserleri de seslendirerek konser alanını dolduran dinleyicilerle hep bir ağızdan şarkı söyledi. İzleyiciler, sanatçının yorumuna sık sık alkışlarla karşılık verdi.

Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda 'İki Kişilik Oyun':

Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen İki Kişilik Oyun, Binnur Kaya ile Mert Fırat'ın oyunculuklarıyla izleyiciyle buluştu. Dario Fo ve Franca Rame tarafından kaleme alınmış tek perdelik komedi, evlilik, boşanma, sadakat ve toplumsal roller gibi temaları mizahi bir dille ele aldı. Gösteri, tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü ve oyuncuların performansları sık sık alkışlandı.

Fuarın kapanışına doğru program akışı:

İzmir Enternasyonal Fuarı, 13 Eylül Pazar günü sona erecek. Konser ve Açıkhava Tiyatrosu programları 12 Eylül itibarıyla tamamlanırken, fuarın son gününde Kültürpark'taki sergi, çocuk, gençlik ve deneyim alanlarında etkinlikler devam edecek. Ayrıca karton teknelerin su üzerinde yarışacağı etkinlikte takımların eğlenceli performansları izleyenlere renkli anlar yaşatacak.

95’İNCİ İZMİR ENTERNASYONAL FUARI’NIN SEKİZİNCİ GÜNÜNDE KÜLTÜRPARK, SEMİCENK’İN ŞARKILARI VE...

95’İNCİ İZMİR ENTERNASYONAL FUARI’NIN SEKİZİNCİ GÜNÜNDE KÜLTÜRPARK, SEMİCENK’İN ŞARKILARI VE BİNNUR KAYA İLE MERT FIRAT’IN SAHNELEDİĞİ "İKİ KİŞİLİK OYUN" İLE SANAT VE EĞLENCE DOLU BİR AKŞAMA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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