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Kültürpark'ta sanat gecesi: Levent Yüksel ve Salih Bademci sahnede

95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın ikinci gününde Kültürpark'ta Levent Yüksel konseri ve Salih Bademci'nin 'Sesler' performansı yoğun ilgi gördü.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:23

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kültürpark'ta sanat gecesi: Levent Yüksel ve Salih Bademci sahnede

95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda ikinci gün

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve İZFAŞ organizasyonuyla "Fuar Şehrin Kalbinde" sloganıyla süren 95. İzmir Enternasyonal Fuarı, ikinci gününde müzik ve tiyatro ağırlıklı iki özel etkinlikle Kültürpark'ı renklendirdi. Fuar, farklı yaş gruplarına hitap eden programı ve ana sponsor Folkart, etkinlik sponsoru Migros desteğiyle ziyaretçilere dolu dolu akşamlar sunuyor.

Levent Yüksel ile çim konserleri:

Çim Konserleri'nin ikinci gecesinde sahneye çıkan Levent Yüksel, "Ya Sonra" ile açılışı yaptı ve klasikleşmiş şarkılarını binlerce İzmirliyle birlikte seslendirdi. Konser alanını dolduran izleyiciler, sanatçının repertuarına hep bir ağızdan eşlik etti; Yüksel, performansını İzmir Marşı ile sonlandırarak geceye duygusal bir kapanış yaptı.

Konser serisi fuar boyunca devam edecek; programda 7 Eylül'de Yıldız Tilbe, 8 Eylül'de Mert Demir, 9 Eylül'de Model, 10 Eylül'de Gülşen, 11 Eylül'de Teoman ve 12 Eylül'de Semicenk yer alacak. Ziyaretçiler, farklı müzik türlerinden performanslarla akşamlarını zenginleştirebilecek.

Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda "Sesler":

Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Salih Bademci, tek kişilik oyunu "Sesler" ile izleyicilere farklı bir tiyatro deneyimi sundu. Bademci, kişisel bir ilgi alanı olarak ele aldığı sesleri temel alıp, çocukluk anılarından şehrin gündelik seslerine uzanan bir anlatımla sahnede dikkat çekti. Güçlü yorumuyla tiyatroyu dolduran seyircilere özgün bir performans yaşattı.

Tiyatro ve gösteri programı:

Atatürk Açıkhava Tiyatrosu etkinlikleri 12 Eylül'e kadar sürecek. Programda şunlar yer alıyor:

7 Eylül: Nezaket Erden'in Latife Tekin'den uyarlanan "Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit" adlı oyunu sahnede olacak; oyun, değişen dünya karşısındaki bir kadın ve ailenin hikayesini anlatıyor.

8 Eylül: Doğu Demirkol'un stand-up gösterisi izleyiciyle buluşacak.

9 Eylül: "Çok Güzel Hareketler-2" kapsamında İzmir skeçleri ve genç oyuncuların enerjisiyle özel bir program sunulacak.

10 Eylül: Doğan Akdoğan ve Rüştü Onur Atilla sunumuyla gerçekleştirilen "Abur Cubur Show" interaktif eğlence ve sürprizler vadedecek.

11 Eylül: Atakan Çelik ve Safa Sarı'nın müzik, mizah ve sahne enerjisini buluşturduğu "Sonkiüçdört" sahnelenecek.

12 Eylül: Binnur Kaya ve Mert Fırat'ın yer aldığı, evlilik, sadakat, boşanma ve toplumsal roller üzerinden bir ilişkinin mizahi dille işlendiği "İki Kişilik Oyun" programı ile fuar sahnesi kapanışa hazırlanacak.

Fuar, ziyaretçilerini 13 Eylül'e kadar 16.00 - 23.00 saatleri arasında ağırlamaya devam edecek.

95. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI, İKİNCİ GÜNÜNDE MÜZİK VE TİYATRO DOLU İKİ ÖZEL ETKİNLİĞE EV...

95. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI, İKİNCİ GÜNÜNDE MÜZİK VE TİYATRO DOLU İKİ ÖZEL ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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