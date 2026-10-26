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Kültürümüzü bozmayalım: dağ yöresi mirasını aslına uygun koruma çağrısı

DAĞDER Nilüfer Şubesi'nin 4. Kültür Buluşmaları'nda söz alan isimler, Dağ Yöresi'nin oyun, müzik ve geleneklerinin aslına uygun korunmasını istedi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:14

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kültürümüzü bozmayalım: dağ yöresi mirasını aslına uygun koruma çağrısı

Program ve katılımcılar:

DAĞDER Nilüfer Şubesi tarafından düzenlenen dördüncü Kültür Buluşmaları, Bursa Dağ Yöresi'nin köklü geçmişi ve zengin kültürel mirasını gündeme taşıdı. Moderatörlüğünü Eğitimci-Yazar Mustafa Doğru'nun üstlendiği programda konuşmacı olarak Eğitimci-Yazar Özer Güleç ile halk ozanı, araştırmacı-yazar ve ses sanatçısı Menteşeli Cengiz yer aldı. Etkinliğe önceki dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, BURULAŞ eski Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Yeni Parti Keles İlçe Başkanı Cevat Acar, DAĞDER Nilüfer Şube Başkanı İrfan Dündar, DAĞDER Mudanya Şube Başkanı Kamil Burhan, DEKAV yöneticileri, köy dernekleri başkanları, sanayiciler, iş insanları ve çok sayıda yöre sakini katıldı.

Delikanlı odalarından şalvar gecelerine kültürel tartışma:

Programda, Dağ Yöresi kültürünün korunması ve gelecek kuşaklara özgün yapısıyla aktarılması gerektiği konusunda ortak görüş öne çıktı. Özer Güleç, bölgenin geçmiş sosyal yaşantısına dair tespitlerini paylaşırken "Delikanlı odaları birer halk eğitim merkeziydi" diyerek bu mekanların gençlere saygı, sevgi, dayanışma ve misafirperverlik gibi değerleri öğrettiğini vurguladı.

Güleç ayrıca son dönemde bazı derneklerce sahnelenen "Şalvar Gecesi" etkinliklerine tepki gösterdi. Güleç, "Şalvar, Türk kültüründe bir giysidir. Ancak bizim yöremizde ‘Şalvar Gecesi’ diye bir gelenek yok" sözleriyle bu tür organizasyonların yöreye aitmiş gibi sunulmasının yanlış olduğunu belirtti ve bazı etkinliklerin ticari amaçlarla düzenlenmesine dikkat çekti.

Müzik, oyun ve temsil meselesi:

Gecede sahne alan Menteşeli Cengiz, yöreye özgü eserlerle katılımcılara müzik ziyafeti sundu; türküler geniş beğeni topladı. Keles’in Menteşe köyünde doğan ve bugüne kadar 10 resmi albüm hazırlamış olan Cengiz, halk oyunları ve yöre müziğinin özgün özelliklerinin korunması gerektiğini belirtti. Bir etkinlikte kadınların erkek oyunları oynayarak sahneye çıktığı anıya atıfta bulunarak, "Bu şekilde yöremizi doğru temsil edemezsiniz. Kendi kadın kaşık havalarınızla, kendi oyunlarınızla sahneye çıkın ki kültürümüzü temsil etmiş olun" dedi.

Menteşeli Cengiz sahne uygulamalarına açıklık getirdi: "Bir eserin gösterişli sunulması, mutlaka doğru biçimde icra edildiği anlamına gelmiyor. Benim itirazım yeniliğe değil, yöremizin kendine özgü tavrının ve kimliğinin unutulmasına." Bu yaklaşım, kültürel temsilde özgünlüğün korunması gerektiği çağrısını güçlendirdi.

Özer Güleç, kültürel çalışmaların kişisel veya siyasi nedenlerle görmezden gelinmemesi gerektiğini; DAĞDER yöneticilerine, köy derneklerine ve yerel yöneticilere bu konudaki itirazlarını defalarca ilettiğini söyledi. Güleç, net bir uyarıyla, "Kültürümüzü değiştirmeye kalkarsanız karşı dururum" ifadesini kullandı ve DAĞDER'in kendisi için bir okul, bir üniversite niteliği taşıdığını belirtti.

Gecenin ortak mesajı, Dağ Yöresi’nin gelenek ve göreneklerinin, halk oyunları ve yöresel müziğinin özgün yapısıyla korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğiydi. Etkinlik, yöre kültürünün korunması, yanlış uygulamalara karşı duyarlılık ve sahnede gerçek temsile özen gösterilmesi çağrısıyla son buldu.

DAĞDER NİLÜFER ŞUBESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 4. KÜLTÜR BULUŞMALARI’NDA, BURSA DAĞ YÖRESİ’NİN KÖKLÜ...

DAĞDER NİLÜFER ŞUBESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 4. KÜLTÜR BULUŞMALARI’NDA, BURSA DAĞ YÖRESİ’NİN KÖKLÜ GEÇMİŞİ, ZENGİN KÜLTÜREL MİRASI, UNUTULMAYA YÜZ TUTAN GELENEKLERİ, HALK OYUNLARI VE YÖRESEL MÜZİĞİ ELE ALINDI. PROGRAMDA, YÖREYE ÖZGÜ KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNARAK GELECEK KUŞAKLARA ASLINA UYGUN ŞEKİLDE AKTARILMASININ ÖNEMİ VURGULANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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