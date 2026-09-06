Kültürün meydanı: Yöreler Renkler Festivali Akdeniz gecesiyle açıldı

Akdeniz gecesiyle Yöreler Renkler Festivali açıldı:

Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Yöreler Renkler Festivali, bu yıl 10. kez kapılarını açtı. Festivalin açılışını Akdeniz Gecesi gerçekleştirdi; programda Zelişah ve Mustafa'nın ardından Türk halk müziği sanatçısı Uğur Önür sahne aldı. Etkinlik, kent meydanını Türkiye'nin dört bir yanından gelen kültürlerle buluşturarak dokuz gün sürecek bir programın başlangıcını işaret etti.

Etkinlik programı ve stant düzeni:

Festivalde toplam 83 hemşeri ve kültür derneği yer alıyor. Muratpaşa Kent Meydanı'ndaki stantlarda Anadolu'nun farklı bölgelerine ait yöresel yemekler, el emeği ürünler ve geleneksel değerler tanıtılacak ve satışa sunulacak. Stantlar 5-13 Eylül tarihleri arasında her gün 12.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Halk oyunları gösterileri ve konserler ise her gün saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak, böylece hem görsel hem işitsel bir program sunulacak.

Başkan Uysal'ın mesajı:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal açılışta dernek stantlarını ziyaret etti ve festivalin on yıldır süren kesintisiz devamına dikkat çekti. Uysal, bazı etkinliklerin tekrarlandıkça basitleşmiş gibi görünebileceğini; ancak bunun derinliği olan işlere uygulanamayacağını vurguladı. Başkan Uysal'ın sözleri arasında öne çıkan ifade şuydu: "Bu ülkenin temeli kültürdür. Kültürlerin kaynaşmasıdır." Uysal, festivalin farklılıkların eşitlik ve kardeşlik içinde bir arada yaşamasına katkı sunduğunu, 10 yıllık sürecin ise bir kurumsallaşma ve köklü bir gelenek örneği olduğunu dile getirdi.

Uysal konuşmasında, Anadolu'nun dört bir yanından gelen insanların duyguları, türküsü ve lezzetleriyle buraya karışmasının festivalin özü olduğunu belirtti ve bu buluşmanın tüm Türkiye'nin, hatta dünyanın ihtiyacı olan bir ortak kültürel paylaşıma işaret ettiğini söyledi.

Gecenin sonunda Akdeniz Bölgesi'ni temsil eden 23 derneğe plaket takdim edildi. Açılışa Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Orhan Karaçanak ve ilçe yönetimi, CHP Kepez İlçe Başkanı Ali Murat Özel, CHP Muratpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurşen Bildirici ve yönetimi ile belediye meclis üyeleri ve çok sayıda kent sakini katıldı.

MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN KÜLTÜRLERİ, YÖRESEL LEZZETLERİ, HALK DANSLARINI VE MÜZİĞİ BULUŞTURDUĞU YÖRELER RENKLER FESTİVALİ, AKDENİZ GECESİ İLE KAPILARINI AÇTI.