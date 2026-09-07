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Kuluncak belediye başkanı Erhan Cengiz'den kaymakam Gizem Bayguş'a nezaket ziyareti

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, AK Parti ve dernek temsilcilerinden oluşan heyetle Kaymakam Gizem Bayguş’u makamında ziyaret edip başarı diledi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kuluncak belediye başkanı Erhan Cengiz'den kaymakam Gizem Bayguş'a nezaket ziyareti

Kuluncak belediyesi ve kaymakamlık arasında nezaket ziyareti

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, beraberindeki heyetle birlikte Kuluncak Kaymakamı Gizem Bayguş’u makamında ziyaret etti. Görüşme, karşılıklı tanışma ve yerel iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi çerçevesinde samimi bir ortamda gerçekleşti.

Ziyarette kimler vardı:

Ziyarette AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, Avrupa Mannheim Malatyalılar Dernek Başkanı Ramazan Urfa, Darende MİDİDER Başkanı Kenan Alçık, Kuluncak MAKULDER Başkanı Osman Çalışkan ile derneklerin yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Heyet, ilçe gündemine ilişkin kısa değerlendirmeler de paylaştı.

Başkan Cengiz'in değerlendirmesi:

Görüşme sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Kaymakam Gizem Bayguş’un misafirperverliğine teşekkür ederek görevinde başarılar diledi. Ziyaret, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi ve ortak proje olanaklarının konuşulması yönünde olumlu bir adım olarak değerlendirildi.

KULUNCAK BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ’DEN KAYMAKAM BAYGUŞ’A ZİYARET

KULUNCAK BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ’DEN KAYMAKAM BAYGUŞ’A ZİYARET

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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