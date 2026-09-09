Kumluca'da alevler söndü, hasar tespit çalışmaları başladı

yangının seyrine ilişkin bilgiler:

Yangın dün saat 14.30 sıralarında Kumluca'nın Toptaş Mahallesi'nde başladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın bugün öğleden sonra tamamen kontrol altına alındı.

hasar tespit çalışmaları ve zarar gören alanlar:

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, ön inceleme bulgularını şu sözlerle aktardı: 'Kumluca ilçemiz Toptaş Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını ön inceleme neticesinde tahminen 3 bin 500 dönüm alanda yangının etkili olduğu değerlendirilmektedir. Yangın neticesinde tahminen 8 kişiye ait 30 dönüm seranın ve açık alanda vatandaşlarımızın bağ ve bahçelerinde zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Güzören Mahallesi Kene mevkisinde 1 adet evin zarar gördüğü, diğer evlerimizde ciddi bir sıkıntı bulunmuyor. Yangının tamamen kontrol altına alınması ile hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır'

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının Toptaş ve Güzören mahallelerinde sürdüğünü, tespitlerin tamamlanmasının ardından zarar gören vatandaşlara ilişkin kayıt ve bilgilendirme işlemlerine geçileceğini bildirdi.

ANTALYA’NIN KUMLUCA İLÇESİNDE DÜN ÇIKAN ORMAN YANGINI, EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİNİN ARDINDAN BUGÜN ÖĞLEDEN SONRA TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI. YANGINDAN YAKLAŞIK 3 BİN 500 DÖNÜM ALANIN ETKİLENDİĞİ, 30 DÖNÜM SERA İLE BAZI BAĞ VE BAHÇELERİN ZARAR GÖRDÜĞÜ BELİRTİLDİ.