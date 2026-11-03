kumsmall avm'ye tüketici dostu işletme belgesi takdim edildi

kumsmall avm'ye tüketici dostu işletme belgesi verildi:

Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM yönetimi, Tüketiciler Birliği tarafından verilen 'Tüketici Dostu İşletme Belgesi'ni teslim aldı. Törene Ercan Sarıkaya (Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı), AVM yönetimi ile birlikte Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ve birlik üyeleri katıldı.

belgenin taşıdığı anlam ve taahhütler:

Programda konuşan Ercan Sarıkaya, belgenin işletme için bir onur olduğu kadar bir emanet olduğunu vurguladı. Sarıkaya, alışveriş merkezlerinin 7. yılında olduğunu belirterek, "Hizmette sınır yoktur" anlayışıyla hareket ettiklerini, tüketicilerin beklentilerini dikkate alarak müşterilere yardımcı olmaya ve ortaya çıkan sorunları çözmeye öncelik vereceklerini söyledi. Sarıkaya, "6 yıldır gösterdiğimiz ihtimam, müşterilerimize verdiğimiz önem tüketiciler birliğimiz tarafından gözlemlenmiş" ifadesiyle kuruluşun müşteri odaklı çalışmasının belgelendiğini aktardı.

Sunulan belgeyle birlikte yönetim, müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutma ve hizmet süreçlerinde şeffaflık sağlama sorumluluğunu kabul etti. Sarıkaya, belgenin uygulamadaki karşılığının; tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik hızlı destek, sorunların yerinde çözülmesi ve perakende-toptan işleyişte açıklık olacağını belirtti.

kumsmall'in bölgeye katkısı ve kış dönemi planları:

Sarıkaya, KUMSmall AVM'nin yapı ve işleyiş açısından diğer alışveriş merkezlerinden farklılaştığını; yazın serin, kışın sıcak bir ortam sunarak sanayide üretilen ürünleri vitrine çıkardıklarını anlattı. Kayseri'nin ve bölgedeki illerin perakende talebine cevap verdiklerini, tüm Türkiye'ye ve dünyaya toptan satış yaptıklarını ve bu faaliyetlerle gençlere istihdam sağladıklarını söyledi.

Ayrıca Sarıkaya, 22 Mayıs'tan itibaren etkinlik halkasını genişlettiklerini, Adana, Mersin, Konya, Ankara ve Gaziantep'te KUMSmall AVM'nin "üreticiden tüketiciye" yaklaşımıyla mobilya tanıtımlarına devam ettiklerini aktardı. Kış sezonu için hazırlanan kampanya kapsamında, diğer illerden gelerek mobilya alışverişi yapan misafirlere Kayseri'de konaklama hizmeti sunulacağını ve ziyaretçilere Kayseri ile Erciyes'in turizm olanakları hakkında bilgi verileceğini söyledi. Bu yaklaşımı ticaretin yalnızca alışverişten ibaret olmadığını; turizm ve gastronominin de ticareti tamamladığını vurgulamak için örnekledi.

Sarıkaya sözlerinde, Kayseri'nin "Türkiye'de mobilyanın kalbi" olduğunu ve "Türkiye’de mobilyanın kalbi Kayseri, Kayseri’de KUMSmallMALL AVM" söylemini kullanarak üretimin ve markalaşmanın önemine dikkat çekti.

tüketiciler birliği'nin bakışı ve hedefleri:

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise derneğin her zaman mağdurun yanında olduğunu belirterek, bu belgeyle yeni bir anlayış başlatıldığını söyledi. Şahin, belge verilen işletmelere herhangi bir "dokunulmazlık" tanınmadığını; aksine ilave bir sorumluluk getirildiğini vurguladı. Shain, dernek programının amacını, sorun çözmekten çok sorun oluşmasını engellemek olarak açıkladı ve bu modelin "burada sorun yerinde çözülür" anlayışını yaygınlaştırmayı hedeflediğini ifade etti.

Konuşmaların ardından, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin tarafından Ercan Sarıkaya'ya 'Tüketici Dostu İşletme Belgesi' takdim edildi. Yetkililer belgenin, KUMSmall AVM'nin hizmet ve şeffaflık anlayışını perçinleyeceğini, uygulamadaki performansın düzenli olarak izleneceğini belirtti.

KUMSMALL AVM’YE TÜKETİCİLER BİRLİĞİ TARAFINDAN ‘TÜKETİCİ DOSTU İŞLETME BELGESİ’ VERİLDİ.