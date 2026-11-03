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Siyasi nezaketin kısa anı: Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye TBMM'de taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu, TBMM'de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Siyasi nezaketin kısa anı: Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye TBMM'de taziye ziyareti

Ziyaretin ayrıntıları:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı dolayısıyla TBMM'deki makam odasını ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı; görüşme yaklaşık 10 dakika sürdü.

Sembolik anlam ve kısa değerlendirme:

Böylesi taziye ziyaretleri, siyaset sahnesindeki resmi ilişkilerin ötesinde insani dayanışma ve nezaketin ifadesi olarak yorumlanıyor. İki liderin bu kısa görüşmesi, kişisel bir kayıp karşısında karşılıklı saygı çerçevesinde bir araya gelindiğini gösterdi.

Taraflardan görüşmenin içeriğiyle ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı; yapılan görüşme taziye ve destek ifadeleriyle sınırlı kaldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan, MHP Lideri Bahçeli’ye TBMM’de taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan, MHP Lideri Bahçeli’ye TBMM’de taziye ziyareti

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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