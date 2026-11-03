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Kayseri'nin merkezinde Sahabiye dönüşümünde yeni rüzgâr

Dr. Memduh Büyükkılıç, 4,19 milyar TL'lik Sahabiye ikinci etabını inceledi; 836 bağımsız bölüm, 60 bin m2 otopark ve süreç vurgulandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kayseri'nin merkezinde Sahabiye dönüşümünde yeni rüzgâr

Başkan Büyükkılıç sahada çalışmaları yerinde değerlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabına ilişkin yürütülen çalışmaları incelemek üzere şantiye alanında bir araya geldi. Projenin 4,19 milyar TL yatırım bedeline sahip olan etabında, yüklenici firma temsilcileri ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden teknik bilgiler aldı.

İncelemeye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen ile yüklenici temsilcileri katıldı. Büyükkılıç, çalışmaların hızla sürdüğünü ve projenin şehre sağlayacağı yaşam alanlarına dikkat çekti.

Projenin teknik özellikleri ve kapsamı:

Uygulama etabında toplam 836 bağımsız bölüm öngörülüyor. Projenin zemin iyileştirmesine yönelik fore kazıkları ve yapıların taşıyıcı sistemleri çalışmaları devam ediyor. Saha içinde sadece otopark için ayrılan alanın yaklaşık 60 bin metrekare olduğu, zemin üzeri inşaat alanının ise 135 bin metrekare düzeyinde gerçekleştiği ifade edildi. Projeye ilişkin planlarda, zemin+6 kattan başlayarak 10 katın üzerinde yapı bulunmadığı vurgulandı.

Büyükkılıç, projenin hem teknik altyapı hem de yaşam kalitesi sunma açısından Kayseri için önemine dikkat çekerek, uygulamanın şehir merkezinde prestijli bir yatırım olduğunu belirtti.

Süreç, anlaşmalar ve destek açıklamaları:

Uygulama etabı içinde yer alan 615 bağımsız bölümle yüzde 90 oranında anlaşma sağlandığı, tapu devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3. etap yıkım ve inşaat çalışmalarına başlanacağı açıklandı. Başkan Büyükkılıç, projenin hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür ederek, destekleri için özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Emlak Konut yetkililerine şükranlarını sundu.

Büyükkılıç, saha incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede çalışmaların hummalı şekilde sürdüğünü, amaçlarının bir an evvel yapıların dönüşümünü tamamlamak ve vatandaşların sağlıklı yaşam alanlarına kavuşmasını sağlamak olduğunu söyledi. Ayrıca kentin çeşitli alanlardaki yatırımlarla geliştiğini ve adeta altın çağını yaşadığını ifade etti.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, uygulama etabının ilerlemesi ve sağlanan anlaşmalarla birlikte şehrin merkezinde dönüşümün somut bir örneği olmaya devam ediyor. Proje, 2019'da İstanbul'da düzenlenen 6'ncı Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte "En İyi Riskli Alan İlan Eden Ve Uygulayan Belediye Ödülü" ile değerlendirilmişti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, SAHABİYE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ’NİN...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, SAHABİYE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ’NİN 4,19 MİLYAR TL YATIRIM BEDELLİ İKİNCİ ETABINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ. 836 BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞAN DEV PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN YETKİLİLERDEN BİLGİ ALAN BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİ’NİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN KENTSEL DÖNÜŞÜM YATIRIMLARININ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLDÜĞÜNÜ VURGULADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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