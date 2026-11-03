Niğde'de parolası 'Sokaklar Güvende' olan operasyonda iki şüpheli cezaevine gönderildi

Operasyonun kapsamı ve koordinasyon:

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Sokaklar Güvende' parolasıyla 26-29 Ekim 2026 tarihleri arasında uyuşturucu ticareti yapan, bulunduran ve kullanan kişilere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

ele geçirilen maddeler ve bulgular:

Çalışmalar kapsamında şüphelilerin üzerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 44,49 gram uyuşturucu madde, 24 adet sentetik ecza ve 1 adet cam aparat ele geçirildi. Ekiplerin kısa süreli ve hedefe yönelik arama yöntemi, ele geçirilen maddelerin adli sürece aktarılmasını sağladı.

şüphelilerin adli süreci ve ek yakalama:

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca, uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi de ekiplerce yakalandı; hükümlü işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Niğde'deki bu operasyon, yerel makamların koordineli çalışmasının ve hedef odaklı denetimlerin suçla mücadeledeki rolünü bir kez daha ortaya koydu. Ele geçirilen maddeler ve devam eden adli süreç, il merkezinde sokak güvenliğinin korunmasına yönelik adımların devam edeceğine işaret ediyor.

NİĞDE’DE NARKOTİK EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.