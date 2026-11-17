Deneme anı:

Hatay'ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde yaşayan Adnan Demirkol, ailesi ve misafirleri için hazırladığı 15 kişilik künefe tepsisinin ters çevrilme anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Künefenin bir yüzünü pişirdikten sonra diğer tarafını da pişirmek üzere büyük tepsiyi havaya atmak istedi.

Ancak Demirkol heyecanlanınca tepsiyi tutturamayarak denemeyi başarısız tamamladı; tepsinin bir kısmı yere döküldü ve yarısı ziyan oldu. Kalan yarısı ise misafirlerle birlikte yenmek üzere tepside kaldı.

Aile tepkisi ve açıklama:

Yaşanan aksilik anında hem Demirkol hem de ailesi kahkahalara boğuldu. Olayı anlatan Demirkol, "Bir künefe yapalım dedik. Ben de ustayım, künefeyi hazırladık. Künefeyi havaya atıp çevirmek istedim. 'Ya Allah, Bismillah' diyerek attım ama yarısı boşa gitti, diğer yarısı da bize kaldı" sözleriyle deneyimini aktardı.

Demirkol, heyecandan bir elinin döndüğünü ve künefenin arkasına doğru gittiğini belirterek, "Her ustanın başına böyle aksilikler gelebilir" diyerek olayı hafifletici bir dille değerlendirdi. Künefenin kendileri için sadece tatlı olmadığını, Hatay'ın kültürü, sevgisi ve geleneği olduğunu vurguladı ve bir dahaki sefere daha büyük bir künefe hazırlayıp havada daha uzun döndüreceklerini söyledi.

O anların kaydı, hem başarısız denemeyi hem de ailenin samimi tepkisini belgeledi. Biraz mahcup olduklarını fakat bu anıyı gülerek paylaştıklarını ifade eden Demirkol, kalan kısmın misafirlerle paylaşılarak yenildiğini belirtti.

15 KİŞİLİK KÜNEFE TEPSİSİNİ ÇEVİRİRKEN BAŞARISIZ OLAN DEMİRKOL, "BİRAZ MAHCUP OLDUK AMA GÜZEL BİR ANI OLDU. KÜNEFE BİZİM İÇİN SADECE TATLI DEĞİL, HATAY'IN KÜLTÜRÜ, SEVGİSİ VE GELENEĞİ. HATAY'I DA KÜNEFEYİ DE ÇOK SEVİYORUZ." İFADELERİNİ KULLANDI.