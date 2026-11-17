baba-oğulun yolculuğu ve hedefi:

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Onur Şafak Çelik, umre ibadetini yerine getirmek üzere oğlu Özgür Ulaş'ı da yanına alarak motosikletle yola çıktı. Toplamda 7 bin kilometreyi bulan rotayı izleyen baba-oğul, zorlu görünmesine rağmen seyahatlerini dört günde tamamlayıp kutsal topraklara ulaştı. Yolculuk, hem ibadet hem de bir keşif serüveni olarak planlandı.

rota üzerindeki duraklar ve geziler:

Yolculuk sırasında Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan sınırları içinde tarihi ve turistik birçok nokta ziyaret edildi. Şam'da Emevi Camii, Selahattin Eyyubi'nin kabrinin yanı sıra Şam Çarşısı görüldü. Ürdün'de Ürdün Kalesi ve dönüşte Petra Antik Kenti ziyaret edildi. Suudi Arabistan'da ise Elula Antik Kenti gibi bölgesel miras alanları gezildi. Her durakta hem insanlarla kurulan iletişim hem de mekanların hikâyeleri yolculuğa ayrı bir derinlik kattı.

yolda misafirperverlik ve beklenmedik anlar:

Çelik, yol boyunca karşılaştıkları insanların misafirperverliğinin en kalıcı hatıra olduğunu vurguladı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden başlayan karayolu geçişinde, Reyhanlı'dan Suudi Arabistan'a kadar birçok yerde yemek için ücret ödemediklerini, insanların onları ağırlamaktan kaçınmadığını anlattı. Yerel halkın ilgi ve ikramları, yolun fiziki zorluklarını hafifleten en önemli unsurlardan biri oldu.

manevi anlar ve özel buluşmalar:

Mescid-i Nebevi'ye ulaştıklarında yaşadıkları coşkuyu anlatan Çelik, sabah namazını burada kıldıklarını belirtti. Türkiye'den motosikletle geldiklerini öğrenen yetkililer ve görevliler, kalabalık arasından onları öne alıp Efendimizin kabrini en önde ziyaret etmelerini sağladı. Bu sürpriz kolaylık ve karşılaştıkları ilgiden derin bir manevi tatmin duyduklarını ifade ettiler.

Çelik, motorla seyahat etmenin uçağa kıyasla farklı bir anlam taşıdığını söyledi: "Ne kadar zahmet çekiyorsanız rahmeti de o kadar çok oluyor." Kâbe'yi tavaf ederken ve Mescid-i Nebevi'de sevinç anlarında bu sözün günlük deneyimlerini nasıl etkilediğini hissettiklerini anlattı.

çocukla yapılan yolculuğun getirdikleri:

Baba-oğul yolculuğunu daha da özel kılan detaylardan biri de küçük Özgür'ün yaşıydı. Yolculuğa katılan 7 yaşındaki Özgür Ulaş, ikinci sınıf öğrencisi olarak bu deneyimi ömür boyu unutmayacağını söyledi. Çelik, böyle bir yolculuğa 7 yaşındaki bir çocukla çıkmanın herkesin cesaret edemeyeceği bir karar olduğuna dikkat çekti; ancak yaşanan destek ve sabrın onlara büyük özgüven kazandırdığını belirtti.

Yola çıkmadan çevresinden tereddütler olduğunu ama kutsal topraklara ulaştıklarında yakınlarının ve tanıdıklarının sevinçle karşıladıklarını aktardı. Dönüşte karşılaştıkları sıcak karşılama, yolculuğun toplumsal yankısını da gösterdi.

gelecek planları ve yolculuğun bırakığı iz:

Bu deneyimin ardından Onur Şafak Çelik, ilerleyen yıllarda kızını da benzer bir yolculuğa götürmeyi hedeflediğini söyledi; kızı şu an 2,5 yaşında ve 5 yaşına geldiğinde birlikte umreye gitmeyi planlıyor. Hem babalık sorumluluğu hem de inanç temelli bir arzu olarak tanımlanan bu amaç, yolculuğun aile içindeki etkisini ortaya koyuyor.

Özgür Ulaş, oradaki insanların kendilerine gösterdiği ilgi ve ibadet anlarının unutulmaz olduğunu dile getirdi: "Ben bunu artık hiç unutmam. Allah isteyen herkese nasip etsin." Baba ise bu yolculuğu "bir babanın yapabileceği en anlamlı yolculuk" olarak tanımlayıp, yaşadıkları anıları ömür boyu saklayacaklarını belirtti.

Sonuç olarak, İzmir'den başlayan ve kutsal topraklara ulaşan bu motosiklet serüveni, mekanların ve insanların bir araya gelmesiyle hem manevi hem de kültürel açıdan zengin bir deneyime dönüştü. Yol boyunca görülen misafirperverlik, ziyaret edilen tarihi noktalar ve çocukla yapılmış olması bu seyahati farklılaştıran temel unsurlar olarak öne çıktı.

Baba-oğuldan 7 bin kilometrelik unutulmaz umre yolculuğu