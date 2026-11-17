Eskişehir'de tek başına hayata tutunan bir anne

Eskişehir'de yaşayan 34 yaşındaki Gülcan Bilge, hayatının erken döneminden bu yana peşi sıra gelen sağlık ve aile sorunlarıyla mücadele ediyor. 15 yaşında ayağındaki içe dönüklük nedeniyle ameliyat olan Bilge, bu ameliyattan 9 ay sonra 16 yaşında evlendirildi ve bu evlilikten dört çocuğu oldu. İlerleyen yıllarda gelişen kemik enfeksiyonu nedeniyle doktorların kararıyla sol bacağı diz altından 2019 yılının Aralık ayında kesildi.

hayat hikâyesi:

Bilge, ameliyat ve sonrasında yaşanan süreci şöyle özetliyor: evlendirildiği genç yaş, sağlık sorunlarının ilerlemesi ve nihayetinde bacağının kaybı aile yaşamında köklü değişikliklere neden oldu. Ameliyat öncesi ayağındaki sorunu düzeltme girişimi ve sonraki enfeksiyon süreci, yaşamını hem fiziksel hem de ekonomik açıdan zorlaştırdı. Ameliyat sonrası eşiyle yolları ayrılan Bilge, şu anda dört çocuğuyla birlikte kirada yaşıyor ve nafaka almıyor.

iş arayışı ve beklentileri:

Geçimini sağlamak ve çocuklarını yetiştirmek için uygun bir iş arayan Bilge, fiziksel engeline göre düzenlenmiş, oturarak yapılabilecek bir pozisyon talep ediyor. Ortaokul mezunu olan anne, protezinin eskimesi ve yara yapması nedeniyle ayakta çalışamayacağını vurguluyor. Bilge, daha önce çalıştığı bazı yerlerde engelli kadrosundan alındığını ancak çoğunlukla 6–8 ay gibi kısa sürelerle çalıştırılıp işten çıkarıldığını belirtiyor.

Durumunu özetlerken Bilge, çocuklarına bakabilmek ve düzenli bir gelir elde edebilmek için kalıcı, oturarak yapılabilecek bir işi aradığını söylüyor. Protezinin yenilenmesi, düzenli sağlık bakımı ve sabit gelir benzeri temel ihtiyaçların karşılanması, ailenin yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Bilge'nin öncelikli beklentisi, hem maddi istikrar sağlayacak hem de fiziksel şartlarına uygun bir istihdam olanağı bulabilmek.

Bu hikâye, genç yaşta evlendirme, sağlık sorunlarının erken dönemde doğru yönetiminin önemi ve engelli bireylerin iş hayatına katılımında kalıcı çözümlerin gerekliliğine dair somut bir örnek sunuyor. Gülcan Bilge'nin talebi, oturarak çalışabileceği bir pozisyonla hem kendi yaşamını hem de dört çocuğunun geleceğini güvence altına almak yönünde.

GEÇİRDİĞİ KEMİK ENFEKSİYONU NEDENİYLE SOL BACAĞI KESİLEN GÜLCAN BİLGE, EŞİNDEN AYRILDIKTAN SONRA ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE TEK BAŞINA VERDİĞİ YAŞAM MÜCADELESİNİ ANLATTI.