Düzce'de öğrenci yurtlarının hizmetleri ele alındı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısında, öğrenci yurtlarının işleyişi, yürütülen çalışmalar ve öğrencilere sunulan hizmetler kapsamlı şekilde masaya yatırıldı. Toplantı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldı ve alan sorumlularının katılımıyla gerçekleştirildi.

Gündemdeki konular:

Toplantıda yurtların günlük işleyişi, öğrencilerin barınma ihtiyaçları ile sunulan hizmetlerin mevcut durumu detaylı biçimde incelendi. Yurtlardaki bakım-onarım, hijyen standartları, personel organizasyonu ve öğrencilerin beklentilerine yönelik uygulamalar tartışıldı. Ayrıca yürütülen faaliyetlerin sürdürülebilirliği ve hizmet kalitesinin korunmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Görüş alışverişi ve koordinasyon:

Yurt müdürleri ve şube müdürlerinin katkılarıyla devam eden çalışmalar, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri karşılıklı görüş alışverişiyle ele alındı. Toplantıda, kurum faaliyetlerinin koordineli yürütülmesinin önemi vurgulandı; öğrencilerin daha iyi şartlarda barınabilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için atılacak adımlar üzerinde mutabakata varıldı.

Değerlendirmelerin, sunulan hizmetlerin etkin şekilde sürdürülmesi ve iyileştirilmesi açısından önem taşıdığı belirtilirken, toplantı sonunda alınan kararlara ilişkin takip ve uygulama süreçlerinin devam ettirileceği ifade edildi.

DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ ZEKERİYA ARSLANTÜRK BAŞKANLIĞINDA, YURT MÜDÜRLERİ VE ŞUBE MÜDÜRLERİNİN KATILIMIYLA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA ÖĞRENCİ YURTLARINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE SUNULAN HİZMETLER ELE ALINDI.