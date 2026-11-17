Güneydoğu Anadolu ihracatta payını korudu

Güneydoğu Anadolu bölgesi, Ekim ayında 298,3 milyon dolar değerinde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihraç etti. Yılın ilk 10 ayında bölgesel sektörel ihracat yüzde 4,4 artışla 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bölge, Türkiye'nin hububat sektörü ihracatındaki yüzde 30,7'lik payla liderliğini sürdürdü.

ihracat hacmi ve ürün dağılımı:

Miktar bazında on aylık süreçte ihracat yüzde 2,3 yükselişle 3,6 milyon ton olarak kaydedildi. Bu dönemde 1 milyon tonun üzerinde makarna, 621,7 bin ton buğday unu ve 373,7 bin ton ayçiçek yağı ihraç edildi. En fazla gelir elde edilen ürün olan ayçiçek yağındaki ihracat yüzde 27 artışla 621,5 milyon dolar seviyesine ulaşırken, makarna ihracatı yüzde 10,5 artışla 552,4 milyon dolar oldu.

Bölgenin ana pazarları da çeşitleniyor; Orta Doğu pazarı ihracat gelirleri 1,3 milyar dolara yaklaşırken, Afrika ülkelerine yapılan ihracat yaklaşık 1,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

lojistik ve küresel maliyet beklentileri pazarı etkiliyor:

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve GAİB Hububat Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yılın son çeyreğinde yüksek faiz ve enflasyon baskıları nedeniyle küresel tüketim harcamalarının kısıtlandığını belirtiyor. Kadooğlu'na göre uluslararası ithalatçılar, yıl sonu mali kapanışları öncesinde yüksek maliyetli stok taşımaktan kaçınıyor ve 'küresel emtia fiyatlarındaki gevşeme beklentisiyle alımlarını asgari düzeyde tutuyor'.

Küresel gerginliklerdeki gerileme ve Brent petroldeki düşüşün navlun baskılarını hafiflettiğini, Hürmüz Boğazı ve Körfez geçişlerindeki yüksek risk sigorta primlerinin yatışmasının lojistik maliyetleri yönetilebilir seviyeye çekebileceğini de vurguluyor. Ancak Kadooğlu, enerji ve nakliye maliyetlerindeki gevşemenin Orta Doğu'da otomatik talep artışı anlamına gelmeyebileceğini; çünkü Irak gibi temel pazarların gelirlerinin petrol fiyatlarına dayandığını ve petrolün gerilemesinin ithalat talebini zayıflatabileceğini ifade ediyor.

sanayici için hammaddeye erişim ve rekabet koşulları:

Kadooğlu, Karadeniz'deki kısıtlar nedeniyle hammadde akışında yön değişikliklerinin olduğunu; Rusya'nın Hazar üzerinden İran'a rekor tahıl sevkiyatının, transit rotalardaki değişimin somut örneği olduğunu söylüyor. Türkiye'de bu yıl hububatta yüksek üretim seviyesinin ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sağladığı arzın iç piyasa için değerli bir zemin oluşturduğunu belirtiyor, ancak bunun ihracata yönelik katma değerli üretim yapan sanayicilerin maliyet yükünü otomatik olarak hafifletmediğini ekliyor.

Kadooğlu ayrıca serbest piyasada makarnalık buğdayın ekmeklik buğdaya göre ton başına belirgin primle fiyatlandığını; Irak ve Suriye'deki un değirmeni yatırımlarının ve Mısır gibi rakip ülkelerin bölgesel anlaşmalarla Afrika pazarında daha düşük gümrüklerle faaliyet göstermesinin fiyat odaklı rekabeti sertleştirdiğini vurguluyor. Bu koşullar altında Güneydoğu'nun işleme kapasetinin ihracata avantaj olarak yansıtılabilmesi için, sanayicinin kaliteli buğdaya 'dünya fiyatlarıyla rekabet edebilir şartlarda' erişmesi gerektiğini söylüyor.

Sonuç olarak, Güneydoğu Anadolu bölgesi hem hacim hem gelir bazında Türkiye hububat sektörünün lokomotifi olmaya devam ederken, küresel maliyet beklentileri, lojistik dinamikler ve bölgesel rekabetin yarattığı baskılar ihracatın yönelimine etki ediyor. Bölge aktörleri, coğrafi yakınlık ve kara lojistiği avantajını kullanarak hızlı yanıt verme kabiliyetiyle pazardaki payını korumaya çalışıyor.

GAİB HUBUBAT BİRLİĞİ BAŞKANI CELAL KADOOĞLU