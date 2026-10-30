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Erciyes beyaza büründü, dron görüntüleri kartpostallık manzaralar sundu

3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimleri yoğun karla kaplanarak beyaza büründü; dron görüntüleri bulutların arasından kartpostallık sahneler yakaladı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Erciyes beyaza büründü, dron görüntüleri kartpostallık manzaralar sundu

Erciyes'te mevsimin ilk beyaz örtüsü

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı yüksek kesimlerine yağan karla birlikte beyaza büründü. Yağışın ardından ortaya çıkan manzaralar, dağın siluetini ve çevresindeki doğayı zamansız bir tabloya dönüştürdü.

dron görüntüleri ve bulutların oyunu:

Çekimler, bulutların arasından yapılan dron flyover'larıyla kayda alındı. Yerden bakıldığında gizemli görünen alanlar, havadan çekilen karelerde ardı ardına açılan panoramalar halinde izleyiciye sunuldu; özellikle sisle karışan kar örtüsü ve dağ sırtlarındaki kontrast dikkat çekti.

görsellik ve bölgenin algısı:

Ortaya çıkan görseller hem doğa tutkunlarının hem de kış sporlarına ilgi duyanların ilgisini çekebilecek nitelikte. Karla kaplanan zirve, fotoğraf ve video paylaşımlarında sıkça öne çıkan kartpostallık kareler sundu; bu görüntüler Erciyes’in kış yüzünü yeniden hatırlattı.

ERCİYES DAĞI YAĞAN KAR İLE BERABER BEYAZA BÜRÜNÜRKEN, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA...

ERCİYES DAĞI YAĞAN KAR İLE BERABER BEYAZA BÜRÜNÜRKEN, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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