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Turgutlu kırmızı-beyaza büründü: cumhuriyet 103. yıl coşkusu Işın Karaca ile taçlandı

Turgutlu'da Cumhuriyet'in 103. yılı kortej yürüyüşü ve Işın Karaca konseriyle kutlandı; binlerce vatandaş sokakları kırmızı-beyaza boyadı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:29

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Turgutlu kırmızı-beyaza büründü: cumhuriyet 103. yıl coşkusu Işın Karaca ile taçlandı

Kutlamaların akışı:

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yılı, Turgutlu Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yoğun katılımla kutlandı. Koza Parkı Kavşağı'ndan saat 20.00'de başlayan program, kortej yürüyüşü ile devam etti. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, bandolar ve renkli gösterilerin eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'na kadar yürüdü. Etkinlikte çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan katılım dikkat çekti; Turgutlu sokakları adeta kırmızı-beyaza büründü.

Kortej yürüyüşü:

Kortejde binlerce kişi bir araya gelerek Cumhuriyet coşkusunu meydanlara taşıdı. Kalabalık, yürüyüş boyunca tempo ve coşkuyu yüksek tuttu; alanlara varıldığında ise birlik ve beraberlik duygusu öne çıktı. Belediye organizasyonu, güvenlik ve düzeni sağlayarak kutlamaların akıcı şekilde ilerlemesine katkı sundu.

Konser ve takdimler:

Yürüyüşün ardından saat 21.00'de sahneye çıkan ünlü sanatçı Işın Karaca, sevilen şarkılarını Turgutlulular için seslendirdi. Alanı dolduran vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek bayram coşkusunu konserle pekiştirdi.

Başkan Akın'tan anlamlı hediyeler:

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, konser sırasında Işın Karaca'ya Turgutlu Belediyespor forması ile Ege Orman Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen fidan bağışını simgeleyen bir hediye ve Manisa'nın simgelerinden mesir macunu takdim etti. Takdimler, yerel kültür ve dayanışma vurgusunu görünür kıldı.

Konuşmalar ve mesajlar:

Programda konuşan Başkan Çetin Akın, Cumhuriyet'in yıl dönümünü kutlayarak kentteki hizmetlere ve geleceğe dair vurgularda bulundu. Akın, 'Bayramların en güzelini, Cumhuriyetimizin 103. yılını kutladık. Seçim sürecinde verdiğimiz sözlerin hepsini birer birer yerine getirmenin haklı gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, dünya savaş tarihine başarılarla dolu bir tarih yazdı. Tam 103 yıl önce ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek Türkleri, saltanattan, kul olmaktan, köle olmaktan kurtardı ve Cumhuriyeti kurarak gençlere ve çocuklarımıza emanet etti. Cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Bizler de Cumhuriyetimize yakışır şekilde bayram kutlamalarımızı gerçekleştireceğiz' ifadelerini kullandı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya destekleri için teşekkür etti.

Siyasi vurgular:

YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen da etkinlikte söz alarak Cumhuriyet'in bağımsızlık ve özgürlüğün simgesi olduğunu vurguladı. Başevirgen, '29 Ekim demek Cumhuriyet demek, bağımsızlık demek, özgürlük demek. Eğer bugün gözlerimizi açtığımızda Cumhuriyet’e uyanıyorsak, bağımsızlığımıza uyanıyorsak, özgürlüğümüze uyanıyorsak bunu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz. Ata’mızın bizlere verdiği emaneti Cumhuriyetimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Cumhuriyet fazilettir, erdemdir. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet hepimizin ortak umududur ve Cumhuriyet çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğidir. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk' diye konuştu.

Genel atmosfer, kortejden konsere kadar süren canlı katılım ve yerel yönetimlerin birlikteliğiyle dikkat çekti; kutlamalar Turgutlu'da güçlü bir birlik ve milli duyguyla tamamlandı.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YILI, BİNLERCE KİŞİNİN KATILDIĞI KORTEJ...

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YILI, BİNLERCE KİŞİNİN KATILDIĞI KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ VE IŞIN KARACA KONSERİYLE KUTLANDI. TÜRK BAYRAKLARIYLA SOKAKLARI KIRMIZI BEYAZA BOYAYAN VATANDAŞLAR, CUMHURİYET COŞKUSUNU MEYDANLARA TAŞIRKEN SEVİLEN SANATÇI IŞIN KARACA’NIN ŞARKILARINA HEP BİR AĞIZDAN EŞLİK ETTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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