Yatırımlarda yeni rekor: ar-ge harcamaları 24,8 milyar dolara ulaştı

ar-ge harçmaları ve insan kaynağı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Ar-Ge faaliyetlerinde yeni rekorlar kırıldığını duyurdu. Bakan Kacır, TÜİK verilerine göre Ar-Ge harcamalarının 2025 yılında 19,8 milyar dolardan 24,8 milyar dolara yükseldiğini ve Ar-Ge insan kaynağının 318 bine ulaştığını paylaştı.

Kacır, Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hâsıla (GSYH) içindeki payının %1,55 olduğunu belirterek, toplam Ar-Ge harcamalarının %65'inin şirketler tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı. Bu veriler, özel sektörün Ar-Ge yatırımlarındaki belirgin rolünü gösteriyor.

kadın istihdamı ve sektör dağılımı:

Bakan açıklamasında Ar-Ge insan kaynağında kadın istihdamına da dikkat çekti. Toplam Ar-Ge insan kaynağının %34,1'ini kadınlar oluştururken, yükseköğretim sektöründeki Ar-Ge çalışanları arasındaki kadın oranı %48,1 olarak kaydedildi. Bu oranlar, yükseköğretim alanında kadın araştırmacıların belirgin varlığını işaret ediyor.

İmalat sanayisinde yapılan Ar-Ge harcamalarının sektörel dağılımına dair bilgiler de paylaşıldı: bu harcamaların %47,7'si yüksek teknoloji alanında, %40,7'si orta-yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren girişimler tarafından gerçekleştirildi. Bu dağılım, ileri teknoloji üretimine yönelik eğilimin sürdüğünü gösteriyor.

ekosistem ve gelecek hedefleri:

Bakan Kacır, üniversiteler, teknoparklar, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile yenilikçi girişimlerin katkısıyla Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin güçlendiğini belirtti. Kacır, 'Ar-Ge faaliyetlerinde rekorlar kırdık' ifadeleriyle elde edilen ivmeyi vurguladı ve ekosistemin daha da ileri taşınacağını söyledi.

Resmî veriler ışığında, hem harcama büyüklüğündeki artış hem de insan kaynağındaki genişleme, Türkiye'nin Ar-Ge kapasitesinin ölçeğini ve niteliğini artırdığını ortaya koyuyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR