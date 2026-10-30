Dolar 49,9424 +0,07%
Euro 55,7544 -0,04%
Bist 10.940,80 -2,01%
Altın Gram 6.327,04 -2,26%
EUR/USD 1,1158 -0,20%
Brent Petrol 113,12 +2,09%
--°

Yatırımlarda yeni rekor: ar-ge harcamaları 24,8 milyar dolara ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2025'te Ar-Ge harcamalarının 24,8 milyar dolara ve Ar-Ge insan kaynağının 318 bine çıktığını açıkladı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Yatırımlarda yeni rekor: ar-ge harcamaları 24,8 milyar dolara ulaştı

ar-ge harçmaları ve insan kaynağı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Ar-Ge faaliyetlerinde yeni rekorlar kırıldığını duyurdu. Bakan Kacır, TÜİK verilerine göre Ar-Ge harcamalarının 2025 yılında 19,8 milyar dolardan 24,8 milyar dolara yükseldiğini ve Ar-Ge insan kaynağının 318 bine ulaştığını paylaştı.

Kacır, Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hâsıla (GSYH) içindeki payının %1,55 olduğunu belirterek, toplam Ar-Ge harcamalarının %65'inin şirketler tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı. Bu veriler, özel sektörün Ar-Ge yatırımlarındaki belirgin rolünü gösteriyor.

kadın istihdamı ve sektör dağılımı:

Bakan açıklamasında Ar-Ge insan kaynağında kadın istihdamına da dikkat çekti. Toplam Ar-Ge insan kaynağının %34,1'ini kadınlar oluştururken, yükseköğretim sektöründeki Ar-Ge çalışanları arasındaki kadın oranı %48,1 olarak kaydedildi. Bu oranlar, yükseköğretim alanında kadın araştırmacıların belirgin varlığını işaret ediyor.

İmalat sanayisinde yapılan Ar-Ge harcamalarının sektörel dağılımına dair bilgiler de paylaşıldı: bu harcamaların %47,7'si yüksek teknoloji alanında, %40,7'si orta-yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren girişimler tarafından gerçekleştirildi. Bu dağılım, ileri teknoloji üretimine yönelik eğilimin sürdüğünü gösteriyor.

ekosistem ve gelecek hedefleri:

Bakan Kacır, üniversiteler, teknoparklar, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile yenilikçi girişimlerin katkısıyla Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin güçlendiğini belirtti. Kacır, 'Ar-Ge faaliyetlerinde rekorlar kırdık' ifadeleriyle elde edilen ivmeyi vurguladı ve ekosistemin daha da ileri taşınacağını söyledi.

Resmî veriler ışığında, hem harcama büyüklüğündeki artış hem de insan kaynağındaki genişleme, Türkiye'nin Ar-Ge kapasitesinin ölçeğini ve niteliğini artırdığını ortaya koyuyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kahta okullarında gençlere teknoloji ve bilim üretme fırsatı hazırlanıyor
images

BiP ile tek kanaldan eğitim takibi: veliler sınav sonuçlarını anında öğreniyor
images

Yerli yazılım siber savaşa karşı stratejik zorunluluk
images

Erzurum'dan kodla ve isabet ettir ile dünya üçüncülüğü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ankara'da şehit polis Tayfun Akalan son yolculuğuna uğurlandı

Erzurumspor FK hazırlıklarını tamamladı ve Çorum FK maçını bekliyor

Depremzede adliye çalışanı Amasya'da bisiklet kazasında yaşamını yitirdi

Minik kaşiflerin başkent keşfi: Anıtkabir'den TBMM salonlarına

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek