PGL'de 1 kasım maçlarına atanan hakem listesi açıklandı

PGL 3. Grup 3. hafta hakem atamaları

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta oynanacak 3. hafta müsabakalarının hakem atamalarını duyurdu. Haftanın maçları 1 Kasım Pazar günü oynanacak ve atamalar resmi listede yer aldı.

açıklamanın kapsamı

Açıklamada yer alan atamalar, haftalık maç programına göre belirlendi. Duyuruyu yapan kurum Türkiye Futbol Federasyonu olarak kaydedildi ve atanan hakemlerin maç kadroları şu şekilde listelendi.

haftanın atanmış hakemleri

Nevşehir Kapadokyagücü SK-Dersimspor: Muhammed Yağız Boyraz

Derinkuyugücü-Sorgun Belediyespor: Batuhan Bolat

Afşin SK-Kahramanmaraşspor: Oktay Sağlamcı

Onikişubat SK-Hekimhan FSK: Erhan Küçükuğurlu

Kahta 02 Spor-Sivasgücü Belediyespor: Gülsüm Bahçe

Kayseri Şekerspor-Kovancılarspor: Ömer Tahankut Muslu

Battalgazi Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor: Eyyüp Salih Mol

Hakem atamaları, maç takvimine göre uygulamaya konulacak ve ilgili kulüplere iletilecek. TFF'nin duyurusu sonrasında taraflar maç günü hazırlıklarını sürdürecek.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUP 3. HAFTASINDA OYNANACAK MÜSABAKALARI YÖNETECEK HAKEMLER BELLİ OLDU.