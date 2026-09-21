Kupada derbi ruhu: Sinan Erdem'de Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesinde, müsabakanın oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe ve Beşiktaş temsilcileri bir araya geldi. Toplantıya takımların başantrenörleri Sarunas Jasikevicius ve Dusan Alimpijevic ile kaptanlar Melih Mahmutoğlu ve Conor Morgan katıldı.

Antrenörlerin değerlendirmesi:

Sarunas Jasikevicius takıma yeni katılan oyuncuların uyum sürecine vurgu yaparak sezon başı form durumuna ilişkin şunları söyledi: "Gerçekten son derece heyecanlıyız. Sezona hızlı bir başlangıç yapmış olacağız. Yaklaşık 3 aydır hazırlıklarımız sürüyor. Her sezon olduğu gibi formumuzu yakalamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yarın ki maç tabii son derece önemli bir maç olacak". Jasikevicius, final niteliğindeki organizasyonda kontrollü olmanın önemine de dikkat çekti: "Duygularımızı kontrol etmenin ve detaylara hakim olmanın önemli olduğu bir müsabaka olacak. Sakin kalabilmek yarınki maçın kilit faktörlerden biri olacaktır".

Dusan Alimpijevic ise Beşiktaş olarak üst üste ikinci final deneyimlerinin gurur verici olduğunu belirtti ve takım karakterinin sahaya yansıtılmasının altını çizdi: "Bu kupanın ne kadar önemli ve prestij olduğunun farkındayız. Ne kadar iyi iş çıkardığımızın da bir göstergesi bu. Aynı zamanda iyi geçirdiğimiz geçen sezonun bir ödüllendirilmesi gibi. Yeni oyuncular eklendi takıma. Kısa sürede çalışmalarımızı en iyi şekilde yapmamız lazım. Yarın en iyisini yapmaya çalışacağız. Rakip hoca ve kaptana saygımız sonsuz. Belki yarın iki takım içinde en iyi basketbol sahada sergilenmeyecek. Sezonun başı olması sebebiyle. Bu kupayı da farklı ve özel kılan da bu diye düşünüyorum. En önemli detay takım karakterini sahaya yansıtmak olacaktır".

Kaptanların mesajı:

Melih Mahmutoğlu, final niteliğindeki derbinin önemine vurgu yaparak taraftar faktörünün oyuncular için değerine dikkat çekti: "İki takımın da yeni oyuncuları var. Sezon başında yeni oyuncuların da alışma süreci olacak. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. Bu sezon Euroleague’de oynayacaklar. Beşiktaş zaten hak ediyordu. Yarın güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İki takım taraftarının önünde oynamak güzel olacak. Rakibimiz Beşiktaş’a başarılar diliyorum. Final oynadığımız her maç önemli ama Beşiktaş ile derbi havasında oynanan maçlar çok daha keyifli ve değerli. Onlarla oynamaktan dolayı keyif alıyoruz. Çünkü taraftarların olması oyuncular için daha anlamlı oluyor. Bir derbinin final olması her zaman güzeldir".

Conor Morgan da yeni sezonun ve yeni oyuncuların sahaya yansımasının önemine değindi: "Yarınki maçta, o atmosferde yeni oyuncularımıza merhaba diyeceğiz. Yeni sezonun da ilk maçı olacak aynı zamanda. Karşımızda son derece saygı duyduğumuz bir takım olacak". Kaptan olarak ilk maçına çıkacak olmasının kendisi için anlamlı olduğunu belirten Morgan, takım başarısının öncelik olduğunun altını çizdi: "Tabii benim için anlamı çok büyük. Bu sebeple çok gururluyum. Takım olarak bir yoldayız ve son 2 yıldır çok iyi performans sergilediğimizi düşünüyorum. Ama en önemlisi takım olarak bir başarı elde etmek olacaktır".

Basın toplantısı, iki kulübün yeni oyuncularla kuracağı uyum, sezonun başı olması nedeniyle oluşabilecek iniş-çıkışlar ve taraftar atmosferinin maç üzerindeki belirleyici rolü gibi başlıkların ön plana çıktığı bir zemin sundu. Yarınki mücadele, hem prestij hem de takımların erken sezon profilini gösterecek bir sınav niteliği taşıyor.

FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA YARIN OYNANACAK 39. ERKEKLER CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI’NIN BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.