kura işlemleri tamamlandı:

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa ve ihya çalışmalarında önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti. İlde toplam 84 bin 373 bağımsız birimde devam eden inşaatlar kapsamında, bugüne kadar 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi ve 5 bin 766 iş yeri olmak üzere toplam 73 bin 956 bağımsız bölümün kura işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

yapılan planlama ve sayılar:

Vali Ünlüer, yeniden inşa çalışmalarının TOKİ ve Emlak Konut koordinasyonunda, hem yerinde dönüşüm hem de yeni yerleşim alanlarında sürdüğünü vurguladı. Yeniden inşa kapsamında planlanan toplam bağımsız birim sayısının 67 bin 363, kırsal bölgelerde ihalesi tamamlanan köy konutu sayısının ise 17 bin 133 olduğunu kaydetti. Ayrıca kura işlemleri tamamlanan 5 bin 766 iş yerinin, ticari hayatın yeniden canlanması ve esnafın ekonomik faaliyetlerini sürdürmesi için önemli olduğunu söyledi.

nüfus verileri ve hedeflenen dönüşüm:

Vali Ünlüer, yeniden inşa ve teslim süreçlerinin vatandaşların kente dönüşünü hızlandırdığını belirterek nüfus verilerinin toparlanmaya işaret ettiğini ifade etti. Buna göre Kahramanmaraş'ın nüfusu 2023 sonunda 1 milyon 116 bin 618 iken, 2025 sonunda 1 milyon 146 bin 278'e yükselmiş; iki yıllık süreçte nüfusta 29 bin 660 kişilik artış kaydedilmiştir. Ünlüer, şehrin sadece binaları değil; altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık ve sosyal donatılar açısından da daha güvenli ve yaşam kalitesi yüksek bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığını söyledi ve bu hedef doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

vatandaş ve esnafın görüşleri:

Depremzede Durdu Mehmet Dokur yapılan hızlı çalışmalara teşekkür ederek, “Cumhurbaşkanımıza, devletimize çok teşekkür ediyoruz. Bu binaları kısa sürede yapıp teslim ettiler bizlere. Zaten sürekli buradalar, hepsine çok teşekkür ederiz” dedi. Esnaf Emirhan Yaşar ise çarşı bölgesinin yeniden canlanmasının önemine dikkat çekti: “Buralar çok güzel, çeşitli iş yerleri açılmaya başlandı. Çarşı bölgesinin yeniden dolması gerekiyor ve Kahramanmaraş’ın yeniden düzene girmesi gerekiyor”.

Vali Ünlüer’in açıklamaları, kentin yeniden inşa sürecinin hem fiziksel hem de toplumsal boyutlarını özetliyor. Kura işlemlerinin tamamlanması, teslim ve altyapı çalışmalarının ilerlemesiyle birlikte Kahramanmaraş’ın yeniden hayat bulması hedefleniyor; öncelik, daha güvenli, dirençli ve yaşam kalitesi yüksek bir kent inşa etmek olarak ifade ediliyor.

VALİ MÜKERREM ÜNLÜER AÇIKLAMA YAPTI