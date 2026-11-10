Silopi'de anma programı: Atatürk'ün mirası saygıyla anıldı

Silopi'de anma töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Silopi'de düzenlenen bir programla anıldı. Tören, 10 Kasım dolayısıyla gerçekleştirildi ve Atatürk'ün Cumhuriyet'e kazandırdığı değerler bir kez daha vurgulandı.

Törene katılanlar:

Programa Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ile ilçe protokolü katıldı. Katılımcılar, anma çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andıklarını dile getirdi.

Anma programının içeriği:

Programda Atatürk'ün bıraktığı tarihî miras ve Cumhuriyetin temel ilkeleri üzerinde duruldu. Konuşmalarda, milli birlik ve beraberlik vurgusu yapılarak, Atatürk'ün vizyonunun güncelliği ve önemi hatırlatıldı.

Etkinlikte yapılan anma, ilçede hem tören havası içinde hem de anma geleneğinin gerektirdiği saygı çerçevesinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, 10 Kasım vesilesiyle ulu önderi yad ederek, mirasına bağlılık mesajları verdi.

Atatürk'ün düşünceleri ve Cumhuriyet değerleri, program boyunca tekrar tekrar ifade edilerek yeni nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İÇİN ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇESİNDE ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.