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Küreklidere şelalesinde yürüyüşün sonu: 49 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Uludağ eteklerindeki Küreklidere Şelalesi'nde yürüyüş yapan 49 yaşındaki N.A., ayağının kayması sonucu yaklaşık 70 metrelik uçuruma düşüp yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 21:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Küreklidere şelalesinde yürüyüşün sonu: 49 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Küreklidere şelalesinde meydana gelen olay

Bursa'nın Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nde, Uludağ eteklerindeki Küreklidere Şelalesi mevkiinde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, 49 yaşındaki N.A. şelale kenarında dolaştığı sırada ayağının kayması sonucu yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma düştü.

Olay yeri ve müdahale:

İhbarın ardından bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Sarp ve engebeli arazide başlatılan arama-kurtarma çalışmasına; İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile 3 asayiş timi, AFAD'a bağlı 2 ekip, AKUT'a bağlı 2 ekip ve İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 2 araç ve 2 ekip katıldı.

Ekiplerin çalışması ve sonuç:

Kayalık ve dik arazide yürütülen zorlu çalışmalar sonucunda ekipler N.A.'ya ulaştı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, 49 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız beden, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı; bölgedeki güvenlik tedbirleri ve olayın kesin nedenine ilişkin tespitler sürüyor.

BURSA’NIN KESTEL İLÇESİ, ULUDAĞ’IN ETEKLERİNDE BULUNAN KÜREKLİDERE ŞELALESİ MEVKİİNDE YAKLAŞIK 70...

BURSA’NIN KESTEL İLÇESİ, ULUDAĞ’IN ETEKLERİNDE BULUNAN KÜREKLİDERE ŞELALESİ MEVKİİNDE YAKLAŞIK 70 METRE YÜKSEKLİKTEN UÇURUMA DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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