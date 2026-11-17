kaza ve müdahale:

Kaza, D-100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi Feniş Kavşağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze-Harem hattında çalışan 34 M 6003 plakalı yolcu minibüsü ile 35 KG 6138 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü takla attı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi; bölgeye ulaşan ekipler müdahale ederek yaralılara ilk yardımı yaptı.

yaralıların tedavisi ve can kaybı:

Kazada toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi gören yaralılardan Haydar Bölün (57), yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bölün'ün cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Diliskelesi Şehitliği'ne defnedilecek.

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI SONUCU YARALANAN 19 KİŞİDEN HAYDAR BÖLÜN (57), KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.