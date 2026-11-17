vali makas kabulünde kaymakamlarla bir araya geldi:

Düzce Valisi Mehmet Makas, 111. dönem Kaymakamlık Kursunu tamamlayarak görev yerlerine atanan Fahrettin Fazlı Ata, Furkan Dinçer ve Muhammed Öztürk'ü valilik makamında kabul etti.

kaymakamlığın sorumluluklarına vurgu:

Vali Makas, kaymakamlık mesleğinin vatandaşların hayatına doğrudan dokunan önemli bir kamu hizmeti olduğunu vurguladı. Makas, Devletin merhametini ve kudretini birlikte temsil eden kaymakamlık görevindeki sorumluluğun altını çizdi.

yeni görevler için temenniler:

Kabulde Vali Makas, genç meslektaşlarına yeni görev yerlerinde başarılar dileyerek görevlerinde kolaylık temenni etti.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, 111. DÖNEM KAYMAKAMLIK KURSUNU TAMAMLAYARAK GÖREV YERLERİNE ATANAN FAHRETTİN FAZLI ATA, FURKAN DİNÇER VE MUHAMMED ÖZTÜRK’Ü MAKAMINDA KABUL EDEREK YENİ GÖREVLERİNDE BAŞARILAR DİLEDİ.