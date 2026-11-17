Gercüş’te akburç yolunda trafik kazası

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Akburç köyü yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi hafif şekilde yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaza ve yerinde müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Akburç köyü mevkiinde seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla kaldırıldı.

Yaralının durumu ve soruşturma:

Yaralı, sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine götürülerek ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve olay yerinde tahkikat sürüyor.

AKBURÇ KÖYÜ YOLUNDA İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI