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Terzili köyünde kuru ot yangını: Paşa Bağuç (81) alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

Terzili köyünde Paşa Bağuç (81), evinin bahçesindeki kuru otları yakarken çıkan yangında alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 14:10

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Terzili köyünde kuru ot yangını: Paşa Bağuç (81) alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Çorum'un Sungurlu ilçesi Terzili köyünde meydana gelen yangında, iddialara göre Paşa Bağuç (81), evinin bahçesindeki kuru otları yakmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler çevreye sıçradı ve Bağuç, yangının ortasında kaldı.

Yangını fark eden köylüler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemesinde, Bağuç'un alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Müdahale ve sonrasında:

Köylü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yerinde yapılan ilk çalışmanın ardından Paşa Bağuç (81)'un cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemelerini takiben Sungurlu Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇORUM&#039;UN SUNGURLU İLÇESİNDE EVİNİN BAHÇESİNDEKİ KURU OTLARI YAKMAK İSTERKEN ALEVİN ARASINDA KAN...

ÇORUM'UN SUNGURLU İLÇESİNDE EVİNİN BAHÇESİNDEKİ KURU OTLARI YAKMAK İSTERKEN ALEVİN ARASINDA KAN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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