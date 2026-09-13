Umut Yılmaz'dan çocukların geleceğine yatırım çağrısı

Başkanın mesajı:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması vesilesiyle yayımladığı mesajda tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarı dileklerini iletti. Yılmaz, geleceğin teminatı olarak nitelendirdiği çocukların en iyi şartlarda eğitim almasının belediye öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Şehitkamil Belediyesi'nin destekleri:

Başkan Yılmaz mesajında, belediye olarak eğitim ve gençlik çalışmaları kapsamında yıl boyunca çeşitli etkinlikler, eğitim programları, kültürel faaliyetler ve geziler düzenleneceğini açıkladı. Öğrencilerin ders başarısının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel alanlarda da gelişmelerine katkı sunacak projelerin sürdürüleceğini belirtti. Yılmaz, çocukların kitapla, bilimle, sanatla, sporla ve kültürle daha fazla buluşması için çalışacaklarının altını çizdi.

Öğretmenlere teşekkür ve rol vurgusu:

Mesajında öğretmenlerin eğitim yolculuğundaki emeklerine dikkat çeken Yılmaz, onlara teşekkür ederek öğretmenleri yalnızca bilgi aktaran kişiler olarak görmediğini, aynı zamanda öğrencilerin hayallerine yol gösteren rehberler olarak değerlendirdiğini söyledi. Öğretmenlerin emeği ve fedakârlığına vurgu yapan Yılmaz, eğitim camiasına huzurlu ve başarılı bir dönem diledi.

Yılmaz, ‘‘Çocuklarımız bizim hassas noktamız. Onların gözlerindeki ışık, bizim çalışma azmimizin en büyük kaynağı’’ sözleriyle belediyenin yaklaşımını özetledi ve yeni dönemde de çocuklarla bir arada olacaklarını müjdeledi.

Eğitimde başarı anlayışı:

Başarıyı sadece sınav sonuçları ve karne notlarıyla sınırlamayan Yılmaz, çocukların kendine güvenen, araştıran, üreten, sorgulayan ve hayal kurabilen bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti. Bu doğrultuda bugüne kadar hayata geçirilen çalışmaların yeni dönemde de çeşitlendirilerek sürdürülmeye devam edeceğini ifade etti.

Belediyenin çalışmalarının yol, park gibi altyapı hizmetlerinin ötesinde bir anlayış taşıdığını belirten Yılmaz, ‘‘Bizim görevimiz sadece yol yapmak, park yapmak değil. Şehrin geleceğini inşa etmek. Şehrin geleceği ise çocuklarımız’’ değerlendirmesinde bulundu.

Umut Yılmaz sözlerini, 2026-2027 eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını dileyerek tamamladı ve çocuklara hitaben, ‘‘Onlar okusun, üretsin, hayal kursun; biz onların yanında olmaya devam edeceğiz’’ dedi. Belediye, bu yıl da birbirinden güzel etkinlikler, geziler ve eğitim çalışmalarıyla öğrencilerle buluşmayı sürdürecek.

BAŞKAN YILMAZ’DAN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJI