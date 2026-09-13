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Adalet bakanı Akın Gürlek Söğüt'te 745'inci Ertuğrul Gazi şenliklerine katıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Söğüt'te düzenlenen 745'inci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılarak vatandaşları selamladı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Adalet bakanı Akın Gürlek Söğüt'te 745'inci Ertuğrul Gazi şenliklerine katıldı

Adalet bakanı Akın Gürlek Söğüt'te 745'inci Ertuğrul Gazi şenliklerine katıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bilecik'in Söğüt ilçesinde türbesi yakınında düzenlenen 745'inci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin son gününde ilçeye gelerek şenliklere katıldı. Bakan, etkinlik alanında protokolle birlikte vatandaşları selamladı ve programı izledi.

şenlikte katılım ve program:

Etkinlik, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi anısına her yıl geleneksel olarak Söğüt'te düzenleniyor. Bu yıl 745'incisi yapılan şenliklerde yerel halkın yanı sıra siyasi temsilciler de hazır bulundu. Akın Gürlek, beraberinde Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile alanı dolaşarak katılımcılara selam verdi.

protokolde el sıkışma anı:

Şenlik sırasında protokolde oturanlarla tek tek tokalaşan Bakan Gürlek'in, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın elini sıkmadığı gözlerden kaçmadı. Bu kısa temas farkı, alandaki bazı gözlemcilerin dikkatini çekti.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK SÖĞÜT ŞENLİKLERİ İÇİN İLÇEYE GELDİ

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK SÖĞÜT ŞENLİKLERİ İÇİN İLÇEYE GELDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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