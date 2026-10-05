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Kurtarma çalışması sonuç verdi: köpekten kaçarken kaybolan 12 yaşındaki Nefer bulundu

Mardin'in Ömerli ilçesinde köpekten kaçan 12 yaşındaki Nefer Yılmaz, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu ve ailesine teslim edildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kurtarma çalışması sonuç verdi: köpekten kaçarken kaybolan 12 yaşındaki Nefer bulundu

Olayın ayrıntıları:

Mardin'in Ömerli ilçesi Sulakdere Mahallesi'nde çobanlık yaparken köpekle karşılaşan 12 yaşındaki Nefer Yılmaz, korkarak bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra küçük kızdan haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirdi.

Arama kurtarma çalışmaları:

Ailenin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi ve bölgeye AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kırsal alanda yürüttükleri arama çalışması sonucu Nefer Yılmaz'a ulaştı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

NEFER YILMAZ (12)

NEFER YILMAZ (12)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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