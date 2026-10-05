Kurtarma çalışması sonuç verdi: köpekten kaçarken kaybolan 12 yaşındaki Nefer bulundu

Olayın ayrıntıları:

Mardin'in Ömerli ilçesi Sulakdere Mahallesi'nde çobanlık yaparken köpekle karşılaşan 12 yaşındaki Nefer Yılmaz, korkarak bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra küçük kızdan haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirdi.

Arama kurtarma çalışmaları:

Ailenin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi ve bölgeye AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kırsal alanda yürüttükleri arama çalışması sonucu Nefer Yılmaz'a ulaştı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

NEFER YILMAZ (12)