TBMM Başkanı'nın çağrısının özeti:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti'nin izleme komisyonuna üye vermeme kararına ilişkin olarak partiyi katılmaya davet etti. Kurtulmuş, partilerin bugüne kadar yürütülen çalışmalarda önemli katkıları olduğunu vurgulayarak, komisyona katılmamanın bu çabaların inkarı anlamına geleceğini ifade etti.

Kurtulmuş, Melbourne'de bulunduğu resmi ziyaret sırasında NTV'ye verdiği ropörtajda, bu çağrının hem demokratik sorumluluk hem de sürecin sağlıklı işleyişi bakımından önemine dikkat çekti.

komisyonun işlevi ve takvimi:

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında kurulacak Takip ve Değerlendirme Kurulu ile Meclis içindeki izleme komisyonunun yasanın gereği olduğunu hatırlattı. Partilere yazıların bu hafta içinde iletildiğini ve yanıtların pazartesi akşamına kadar bekleneceğini söyledi. Yanıtların ardından komisyonun en kısa sürede çalışmalarına başlayacağı bildirildi.

Komisyonun görevleri arasında süreci tüm boyutlarıyla takip etmek, kontrol etmek, gözlemlemek; gerektiğinde öneriler sunmak ve bazı yasa tekliflerini gündeme getirmek bulunuyor. Kurtulmuş, komisyonun önceki dönemde olduğu gibi bu görevi başarılı şekilde yürüteceğini umduğunu belirtti.

neden yeni partiye çağrı yapıldı:

Kurtulmuş, Yeni Parti'nin daha önce bu süreçlerde "başka bir partinin adına" yer alarak katkıda bulunduğunu söyleyerek, bunun kendi emeklerinin doğal bir sonucu olarak komisyona üyelik gerektirdiğini savundu. Yeni Parti'nin eleştirileri olduğunu kabul eden Kurtulmuş, bu eleştirilerin tartışılabileceğini ancak komisyon raporunun yedinci bölümünde yer alan demokratikleşme adımlarında TBMM komisyonunun gözlemci ve takipçi olması gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş, "Marifet, bu süreçte yokuz demek değil; marifet sürecin daha başarılı olması için görüş ve fikirleri net şekilde ortaya koymaktır" diyerek katılım çağrısını yineledi.

dokunulmazlık ve fezleke tartışmaları:

Ropörtajda dokunulmazlık konusu ve mevcut fezlekeler de ele alındı. Kurtulmuş, yıllardır aynı noktada olduğunu belirterek, kürsü masuniyetinin korunmasına destek verdiğini ama milletvekillerinin bireysel suçları nedeniyle yargılanmaması gibi bir sonucun olmasını doğru bulmadığını söyledi. Bu bağlamda düzenlemelere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, şu anda bin 100’e yakın dosya bulunduğunu aktardı. Dosyaların genel usul gereği milletvekili seçildikten sonra dönem sonuna kadar bekletildiğini, yeniden seçilmezlerse mahkemelerce soruşturmanın yürütüldüğünü anlattı ve bu konuda reform gerekliliğine işaret etti.

Bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki fezleke ve olası ek fezlekelerle ilgili olarak da Kurtulmuş, Meclis'teki her dosyanın ayrı değerlendirileceğini, dosyaların birbirine karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

beşiktaş maçı ve filistin bayrağı yorumu:

Kurtulmuş, UEFA Avrupa Ligi maçında açılan Filistin bayrağı ve sonrasında yaşanan tribün müdahalelerine dair gözlemlerini paylaştı. İsrail'in Gazze'deki uygulamalarına karşı dünyada yükselen tepkinin insanlık odaklı olduğunu belirten Kurtulmuş, Filistin bayrağı açmanın "Filistin devletinin taraftarıyım" demek olmadığını, bunun "insanlığın yanında olduğunu" ifade etme biçimi olduğunu söyledi.

Beşiktaş taraftarlarının sergilediği gösteriyi bu çerçevede değerlendiren Kurtulmuş, taraftarları tebrik ettiğini ve yapılan müdahaleyi "son derece sert ve amacını aşan" olarak nitelendirdiğini belirtti. Gözaltılar sonrasında serbest bırakılmalardan bahseden Kurtulmuş, Gürcistan ile ilişkilerin zarar görmemesi temennisinde bulundu.

Kurtulmuş, ayrıca Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA toplantılarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, toplantının verimli geçtiğini ve Türkiye'nin gelecek yıl MIKTA dönem başkanlığını üstleneceğini aktardı. Bu temasların Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerde sesini duyurma imkanı sağladığını ifade etti.

TBMM Başkanı'nın çağrısı, partilerden gelecek cevaba göre izleme komisyonunun çalışmalarının yönünü belirleyecek. Kurtulmuş'un beklediği, tüm partilerin sürecin parçası olarak demokratikleşme adımlarını birlikte takip etmesi ve katkı sunması yönünde.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ.