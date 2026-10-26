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Çekmeköy'de modifiye buluşması Car Fest 2026'da yüzlerce araç sergilendi

Car Fest 2026, Çekmeköy Taşdelen'de yüzlerce modifiye aracı buluşturdu; yarışmalar, DJ performansları ve yetimhane için yardım kampanyası yapıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Çekmeköy'de modifiye buluşması Car Fest 2026'da yüzlerce araç sergilendi

Car Fest 2026 Taşdelen'de gerçekleştirildi

Çekmeköy Belediyesi ev sahipliğinde Taşdelen Mahallesi'nde düzenlenen Car Fest 2026, otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Etkinliğe 18 ilden gelen yüzlerce modifiyeli araç katıldı; ziyaretçiler gün boyu farklı tasarımlara ve detaylara yakın plandan bakma fırsatı buldu. Alan, sergilenen araçların çeşitliliği ve düzenlenen programlarla yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte öne çıkanlar

Festival alanında hem araç sahiplerinin araçlarını sunduğu stantlar hem de izleyicilerin gezebileceği sergi koridorları oluşturuldu. Gün içinde düzenlenen yarışma kategorilerinde Tofaş Güzellik, Avrupa Güzellik, Honda Güzellik ve Ticari Güzellik dallarında dereceye girenlere plaketleri takdim edildi. Ayrıca DJ performansları ve sahne etkinlikleri, ziyaretçilere eşlik ederek festivale eğlenceli bir atmosfer kazandırdı.

Katılımcılar arasında spor, klasik ve gösteri amaçlı modifiyeli araçların yanı sıra ticari araç modifikasyon örnekleri de yer aldı. Organizasyon boyunca ziyaretçiler araç sahipleriyle konuşup teknik detaylar, restorasyon süreçleri ve tasarım tercihleri hakkında bilgi aldı.

Sosyal sorumluluk ve organizasyonun mesajları

Etkinlik kapsamında modifiye topluluğu yalnızca araçlarını sergilemekle kalmadı; bir sosyal sorumluluk projelerine de imza attılar. Organizasyon için toplanan oyuncak, giysi ve bot gibi eşyalar yetimhanedeki çocuklara gönderilmek üzere ayrıldı. Bu yönüyle festival, otomobil kültürünü toplumsal faydayla birleştirdi.

Programda konuşan modifiye derneği başkanı Bayram Karateke, modifiyenin suç olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı ve etkinliğin bu algıyı kırma amacı taşıdığını belirtti. Karateke, sokaklarda trafik kurallarını hiçe sayanlara ve çevreyi rahatsız eden uygulamalara karşı olduklarını ifade ederek, organizasyonu destekleyen Orhan Çerkez ve Çekmeköy Belediyesi'ne teşekkür etti.

Katılımcılardan Tuğçe Maden ise modifiyenin yalnızca erkek işi olmadığını vurguladı ve kadınların da bu alanda aktif rol aldığını söyledi. Maden, Çekmeköy Belediyesi'ne, etkinliğe destek verenlere ve İSMOD'a teşekkürlerini iletti.

Car Fest 2026, sergilenen araçlar, düzenlenen yarışmalar ve sosyal yardım çalışmasıyla ilçe gündeminde dikkat çekerken, organizasyonun düzenlenme şekli de modifiye kültürünün daha geniş kesimlere tanıtılması açısından önem taşıdı.

Car Fest 2026 Çekmeköy&#039;de renkli görüntülere sahne oldu

Car Fest 2026 Çekmeköy'de renkli görüntülere sahne oldu

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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