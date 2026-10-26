Kayıt dışı kozmetikler cilt sağlığını ve kanser riskini artırabilir

Uzmanlardan uyarı

Diyarbakır Memorial Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Süleyman Bağlam, kış aylarına girilirken cilt bakımında dikkat edilmesi gerekenleri ve merdiven altı üretimin yaratabileceği sağlık risklerini anlattı. Dr. Bağlam, güneş kreminin yıl boyunca kullanılmasının önemine vurgu yaptı ve kış döneminde nemlendiricilerin öncelikli hale geldiğini belirtti.

Kış dönemi cilt bakımı önerileri:

Dr. Bağlam, cilt tipine göre ürün seçiminin şart olduğunu söyledi: yağlı ciltler için su bazlı, kuru ciltler için yağ bazlı ürünler öneriliyor; karma ciltler ise genellikle su bazlı kremleri tercih etmeli. Yüz yıkama jellerinin cilt tipine uygun seçilmesi gerektiğini vurguladı.

Orta yaş ve üstü hastalarda retinoik asit içeren kremler gündeme gelebiliyor ancak kuru ciltlerde kızarma ve egzama riskini artırabileceği için bu ürünlerin kış aylarında, akşamları haftada bir ya da iki kez kullanılması tavsiye edildi. Glikolik ve salisilik asit içeren aktif ürünler de haftada bir ya da iki kez uygulanabilir; fakat bu ürünler ile retinoik asitlerin aynı anda kullanılmaması gerektiği özellikle belirtildi. Kullanım sonrası gündüz mutlaka nemlendirici ve ardından güneş kremi uygulanmalı.

Merdiven altı ürünlerin taşıdığı riskler:

Bağlam, piyasada merdiven altı üretimle hazırlanan ve Sağlık Bakanlığı takibinde olmayan çok sayıda ürün bulunduğunu, bu ürünlerin bazı etken maddelerinin kanserojen olabileceğini ve deri içinde birikerek kanser riskini artırabileceğini söyledi. Ayrıca bu tür ürünlerin egzamaya, tahrişe, yanıklara ve ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini; parfüm ve paraben gibi bileşenlerin alerjik veya hassas ciltlerde şikayetleri kötüleştirebileceğini ekledi.

Ürün seçerken etiketleri kontrol etmenin ve Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydının olup olmadığını incelemenin önemine dikkat çeken Dr. Bağlam, bazı merdiven altı ürünlerin ÜTS kaydını bile taklit edebildiğini belirterek, tüketicilere dermatolog veya eczacı önerisiyle hareket etmelerini tavsiye etti.

UZMANLAR MERDİVEN ALTI KOZMETİK ÜRÜNLERİN KULLANILMASI KANSERE YOL AÇABİLECEĞİ UYARISINDA BULUNDU. UZMANLAR AYRICA KIŞ AYLARININ YAKLAŞMASIYLA BİRLİKTE KOZMETİK ÜRÜNLERİN DOĞRU KULLANILMASI HAKKINDA BİLGİLER VERDİ.