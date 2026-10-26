İzmir'de 29 ekimde toplu ulaşımda sefer artışı ve ücret düzenlemesi

İzmir'de 29 Ekim ulaşım düzenlemeleri:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kent içi toplu ulaşımda kapsamlı bir düzenlemeye gitti. Belediye meclis kararıyla ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvayı ve İZTAŞIT hatlarında biniş ücreti 1 kuruş olarak uygulanacak. Öte yandan İZBAN, Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda gün boyu ücretsiz hizmet verecek.

otobüs, metro ve tramvay seferleri:

Otobüs hatlarında 29 Ekim Perşembe günü sefer saatleri güncellenerek ek seferlerle desteklenecek. İzmir Metrosu'nda sefer aralıkları şu şekilde planlandı: 06.00-06.30 arasında 7,5 dakikada bir, 06.30-20.00 arasında 5 dakikada bir ve 20.00-00.20 arasında 10 dakikada bir sefer yapılacak. Konak Tramvayı hattında ise sefer aralıkları gün içinde değişecek; 06.00-11.00 saatleri arasında 10 dakikada bir, 11.00-19.30 arasında 6 dakikada bir, 19.30-00.00 arasında 7,5 dakikada bir ve 00.00-00.20 arasında 10 dakikada bir sefer düzenlenecek. Karşıyaka ve Çiğli tramvaylarında ise mevcut sefer programı uygulanmaya devam edecek.

vapur tarifesi ve baykuş seferleri:

İZDENİZ, bayram günü hafta sonu sefer tarifesiyle çalışacak; iskelelerde oluşabilecek yoğunluğa karşı yedek gemiler hazır bekletilecek. Ayrıca 29 Ekim Perşembe'yi 30 Ekim Cuma'ya bağlayan gece için Baykuş seferleri düzenlendi. İlk Baykuş seferinde vapur, Karşıyaka'dan saat 23.45'te hareket ederek 00.05'te Alsancak'tan kalkacak ve 00.20'de Karşıyaka'ya ulaşacak. İkinci seferde ise Karşıyaka'dan saat 00.45'te hareket eden vapur, 01.05'te Alsancak'tan kalkarak 01.20'de Karşıyaka'ya varacak.

Belediye yetkilileri, bayram boyunca yolcu yoğunluğunu yönetmek amacıyla otobüs ve raylı sistem seferlerinin artırıldığını, vapurlarda ise talebe göre ek tedbirlerin uygulanacağını belirtti.

İZMİR'DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA TOPLU ULAŞIM SEFERLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ